Ο Kimi Antonelli κέρδισε τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο Madring. Ο οδηγός της Mercedes κατάφερε να τερματίσει μπροστά από τους Max Verstappen και Lando Norris, κατακτώντας τη νίκη στο Ισπανικό Grand Prix. Με αυτή την επιτυχία, ο Antonelli διεύρυνε επίσης το προβάδισμά του στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο πλησιέστερος αντίπαλός του για τον τίτλο και teammate του, George Russell, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση. Όλοι οι οδηγοί του βάθρου επέλεξαν στρατηγική ενός pit stop. Οι τρεις οδηγοί πραγματοποίησαν το pit stop τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου Virtual Safety Car μεταξύ των γύρων 14 και 15 για να τοποθετήσουν φρέσκα ελαστικά. Οι Antonelli και Norris πέρασαν από τη μέση στη σκληρή γόμα, ενώ ο Verstappen αντικατέστησε τα μαλακά ελαστικά με τα οποία είχε εκκινήσει, με τα σκληρά.

Η στρατηγική του ενός pit stop ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή στην εκκίνηση. Μόνο οι George Russell, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso και Valtteri Bottas πραγματοποίησαν δύο pit stops. Οι θερμοκρασίες ήταν παρόμοιες με εκείνες των προηγούμενων ημερών. Η θερμοκρασία της πίστας έφτασε στην κορύφωσή της στους 52°C, ενώ η θερμοκρασία του αέρα άγγιξε τους 32°C. Στη μάχη του πρωταθλήματος, ο Antonelli προηγείται πλέον στη βαθμολογία με 292 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Russell στη δεύτερη θέση με 211. Ο επόμενος γύρος του προγράμματος είναι το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, προγραμματισμένο για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

