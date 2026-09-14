Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Πλήθος κόσμου άφησε λουλούδια στο μνήμα του

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Στο Γ' Νεκροταφείο η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Πλήθος κόσμου, οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές παρευρέθηκαν για το τελευταίο «αντίο».
  • Η τελετή ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Θαυμαστές αποχαιρέτησαν τον καλλιτέχνη με τραγούδια και μπουζούκι, δημιουργώντας συγκινητική ατμόσφαιρα.
  • Η οικογένεια του Μαζωνάκη τον συνόδευσε σε στενό κύκλο πριν την ταφή.

Συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στην ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, με την οικογένεια, τους συνεργάτες, φίλους και εκατοντάδες θαυμαστές να βρίσκονται εκεί για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή. 

«Ορφάνεψε η μουσική»: Σοκαρισμένοι οι καλλιτέχνες στην κηδεία του Μαζωνάκη

Μετά το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, πλήθος κόσμου θέλησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι την τελευταία του κατοικία. 

To star.gr και οι δημοσιογράφοι Τζορτζίνα Γιαννοπούλου και Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν έξω από το νεκροταφείο και κατέγραψαν την άφιξη καλλιτεχνών, αλλά και πολιτών.

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Κάποιοι από τους θαυμαστές κατάφεραν να πλησιάσουν το μνήμα και να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη με τον δικό τους τρόπο. 

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη

Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Γιώργος Μαζωνάκης: Κόσμος στην ταφή του Μαζωνάκη

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Με ένα μπουζούκι να παίζει τις μεγάλες επιτυχίες του, ο κόσμος τραγουδούσε, χειροκροτούσε και φώναζε συνθήματα, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε τις στιγμές που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη σκηνή. 

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, με πολλούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. 

Νωρίτερα, οι γονείς του αείμνησου καλλιτέχνη Μανώλης και Κλειώ και οι αδελφές του Βάσω και Μαρία τον συνόδευσαν στο νεκροταφείο για την ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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