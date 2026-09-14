Συγκινητικές στιγμές διαδραματίστηκαν στην ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, με την οικογένεια, τους συνεργάτες, φίλους και εκατοντάδες θαυμαστές να βρίσκονται εκεί για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Μετά το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, πλήθος κόσμου θέλησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι την τελευταία του κατοικία.

To star.gr και οι δημοσιογράφοι Τζορτζίνα Γιαννοπούλου και Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν έξω από το νεκροταφείο και κατέγραψαν την άφιξη καλλιτεχνών, αλλά και πολιτών.

Κάποιοι από τους θαυμαστές κατάφεραν να πλησιάσουν το μνήμα και να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη με τον δικό τους τρόπο.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Με ένα μπουζούκι να παίζει τις μεγάλες επιτυχίες του, ο κόσμος τραγουδούσε, χειροκροτούσε και φώναζε συνθήματα, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε τις στιγμές που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη σκηνή.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, με πολλούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Νωρίτερα, οι γονείς του αείμνησου καλλιτέχνη Μανώλης και Κλειώ και οι αδελφές του Βάσω και Μαρία τον συνόδευσαν στο νεκροταφείο για την ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο.