ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Τα προγράμματα που «τρέχουν» και οι νέες δράσεις που έρχονται

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει νέα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης για την επανένταξη ανέργων.
  • Στοχεύει κυρίως σε νέους έως 29 ετών, γυναίκες και ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Δύο νέες δράσεις θα προσφέρουν έως 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.
  • Συνεχίζονται ήδη υφιστάμενα προγράμματα με διαθέσιμες θέσεις.
  • Σκοπός είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες ομάδες.

Νέα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης σχεδιάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο να ενισχύσει την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι νέοι έως 29 ετών, οι γυναίκες, καθώς και οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δύο νέες δράσεις αναμένεται να προσφέρουν συνολικά έως 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται ήδη υφιστάμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ, στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

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