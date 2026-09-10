Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 για να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν εμπρόθεσμα τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται πριν από την τελική υποβολή, καθώς η αυτόματη άντληση δεδομένων δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να αντληθεί από τα πληροφοριακά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με την πλατφόρμα.

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