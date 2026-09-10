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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
πόθεν έσχες
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες 2026 είναι ανοιχτή μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης εμπρόθεσμα.
  • Απαιτείται προσοχή στην τελική υποβολή, καθώς η αυτόματη άντληση δεδομένων δεν απαλλάσσει από τον έλεγχο των στοιχείων.
  • Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ» με κωδικούς Taxisnet.
  • Πολλές πληροφορίες αντλούνται από συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα.

Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 για να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν εμπρόθεσμα τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται πριν από την τελική υποβολή, καθώς η αυτόματη άντληση δεδομένων δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση να ελέγξει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να αντληθεί από τα πληροφοριακά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με την πλατφόρμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

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