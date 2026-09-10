Τα πρώτα λόγια της γιατρού μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή βρίσκεται η γιατρός η οποία του έκανε πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί με τον γιατρό σύζυγό της στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν την κατάθεσή της για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή, αλλά και τα επίσημα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική της ιδιότητα, τις άδειες, τις πιστοποιήσεις και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την έρευνα των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι / Φωτογραφία Intime (Ισμήνη Βλασσοπούλου)

Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι αναφέρει η ίδια για τις σπουδές και το βιογραφικό της

Όπως αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό της, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Αναφέρει ακόμη μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, με αντικείμενο τη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων.

Σε άλλη παρουσίαση του βιογραφικού της, το μεταπτυχιακό αναφέρεται ως Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία, ενώ σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη νόσο Lyme.

Παράλληλα, η ίδια αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει δεύτερο μεταπτυχιακό στην «Κβαντική Ιατρική» από πανεπιστήμιο της Χαβάης στις ΗΠΑ.

Στο βιογραφικό της περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση σε μια σειρά από πεδία που εντάσσει στη φυσική και ολιστική ιατρική, μεταξύ άλλων βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, Νευροθεραπεία (Neural Therapy) και Σαμανική Ιατρική.

To ιδιωτικό ιατρείο που πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Οι θεραπείες που δηλώνει ότι εφαρμόζει

Σύμφωνα με την προσωπική παρουσίαση της δραστηριότητάς της, η γιατρός εργάζεται από το 2005 σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και δηλώνει ότι συνδυάζει τη συμβατική ιατρική με ολιστικές μεθόδους.

Στις πρακτικές και θεραπείες που παρουσιάζει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η quantum biofeedback ή κβαντική βιοανάδραση, η ανίχνευση τοξικότητας, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, οι ενδοφλέβιες θεραπείες, οι θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, καθώς και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην INUSpheresis, την οποία η ίδια περιγράφει ως διαδικασία αποτοξίνωσης. Παράλληλα, αναφέρει συμμετοχή της σε κλινικές που ασχολούνται με INUSpheresis και Stem Cells, υποστηρίζοντας ότι οι θεραπείες εξατομικεύονται ανάλογα με τον ασθενή και ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα.

Στην επαγγελματική της παρουσίαση αναφέρει ακόμη ότι επιχειρεί να συνδυάσει τη συμβατική ιατρική με ολιστικές, ψυχοσωματικές και ενεργειακές προσεγγίσεις, με έμφαση στη γυναίκα και στην αντιμετώπισή της σε σωματικό, ψυχικό και κυτταρικό επίπεδο.

Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστήριζει ότι η ιδιωτική κλινική στην οποία πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άδεια παθολογικού ιατρείου.