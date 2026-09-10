Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό

Οι θεραπείες που εφαρμόζει - Τι αναφέρει η ίδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.26 , 16:20 «Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
10.09.26 , 16:02 Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
10.09.26 , 16:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
10.09.26 , 16:00 Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου
10.09.26 , 15:54 5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο
10.09.26 , 15:50 «Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
10.09.26 , 15:37 Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
10.09.26 , 15:31 Καταστήματα Telekom: Αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση
10.09.26 , 15:31 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
10.09.26 , 15:27 Ρούλα Ρέβη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της
10.09.26 , 15:15 Toyota Yaris Cross: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
10.09.26 , 15:15 Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
10.09.26 , 15:14 First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
10.09.26 , 14:36 Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
10.09.26 , 14:35 Πένθος για την Κατερίνα Δαλάκα - Η συγκινητική ανάρτηση
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»
«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»
Μαζωνάκης: Η επιθυμία του για ένα παιδί - Τι είχε πει το 2003 στο Star
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Intime (Ισμήνη Βλασσοπούλου)
Τα πρώτα λόγια της γιατρού μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη, που του έκανε πλασμαφαίρεση, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικεύεται στη Μαιευτική - Γυναικολογία.
  • Έχει μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία και δεύτερη διδακτορική διατριβή στη νόσο Lyme.
  • Εργάζεται από το 2005 σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, συνδυάζοντας συμβατική και ολιστική ιατρική.
  • Οι θεραπείες που προσφέρει περιλαμβάνουν κβαντική βιοανάδραση, οζονοθεραπεία και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι η κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου.

Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή βρίσκεται η γιατρός η οποία του έκανε πλασμαφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί με τον γιατρό σύζυγό της στο Κολωνάκι. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού

Οι Αρχές εξετάζουν την κατάθεσή της για τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή, αλλά και τα επίσημα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική της ιδιότητα, τις άδειες, τις πιστοποιήσεις και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Στην πλασμαφαίρεση απομακρύνονται ουσίες από το πλάσμα»

Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Οι σπουδές και το βιογραφικό

Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την έρευνα των Αρχών στο ιατρείο στο Κολωνάκι / Φωτογραφία Intime (Ισμήνη Βλασσοπούλου)

Ποια είναι η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι αναφέρει η ίδια για τις σπουδές και το βιογραφικό της 

Όπως αναφέρει η ίδια στο βιογραφικό της, είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας. Αναφέρει ακόμη μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, με αντικείμενο τη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων. 

Σε άλλη παρουσίαση του βιογραφικού της, το μεταπτυχιακό αναφέρεται ως Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία, ενώ σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερη διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη νόσο Lyme. 

Παράλληλα, η ίδια αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει δεύτερο μεταπτυχιακό στην «Κβαντική Ιατρική» από πανεπιστήμιο της Χαβάης στις ΗΠΑ. 

Στο βιογραφικό της περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση σε μια σειρά από πεδία που εντάσσει στη φυσική και ολιστική ιατρική, μεταξύ άλλων βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, Νευροθεραπεία (Neural Therapy) και Σαμανική Ιατρική. 

Γιώργος Μαζωνάκης: To ιδιωτικό ιατρείο που πήγε για πλασμαφαίρεση

To ιδιωτικό ιατρείο που πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Κλινική Κολωνάκι

Οι θεραπείες που δηλώνει ότι εφαρμόζει 

Σύμφωνα με την προσωπική παρουσίαση της δραστηριότητάς της, η γιατρός εργάζεται από το 2005 σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και δηλώνει ότι συνδυάζει τη συμβατική ιατρική με ολιστικές μεθόδους. 

Στις πρακτικές και θεραπείες που παρουσιάζει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η quantum biofeedback ή κβαντική βιοανάδραση, η ανίχνευση τοξικότητας, η οζονοθεραπεία, η υδροθεραπεία παχέος εντέρου, η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, οι ενδοφλέβιες θεραπείες, οι θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, καθώς και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. 

Ειδική αναφορά γίνεται και στην INUSpheresis, την οποία η ίδια περιγράφει ως διαδικασία αποτοξίνωσης. Παράλληλα, αναφέρει συμμετοχή της σε κλινικές που ασχολούνται με INUSpheresis και Stem Cells, υποστηρίζοντας ότι οι θεραπείες εξατομικεύονται ανάλογα με τον ασθενή και ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα. 

Στην επαγγελματική της παρουσίαση αναφέρει ακόμη ότι επιχειρεί να συνδυάσει τη συμβατική ιατρική με ολιστικές, ψυχοσωματικές και ενεργειακές προσεγγίσεις, με έμφαση στη γυναίκα και στην αντιμετώπισή της σε σωματικό, ψυχικό και κυτταρικό επίπεδο. 

Πάντως, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστήριζει ότι η ιδιωτική κλινική στην οποία πήγε για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άδεια παθολογικού ιατρείου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ήταν Περδίκι Λέει Ο Γιατρός Του
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης ήταν περδίκι» - Ο γιατρός του τραγουδιστή στο star.gr
Πτώση Phantom: Λύγισαν Η Σύζυγος Και Οι Γονείς Του Μπλέσια
Ελλαδα
«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»: Λύγισε η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια στην κηδεία
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη
Ελλαδα
Φυλάσσεται από την αστυνομία το σπίτι του Μαζωνάκη - Λουλούδια στην πόρτα
Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβλήθηκε Η Νεκροψία - Νεκροτομή
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε η νεκροψία - Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο
Γιώργος Μαζωνάκης: Είμαστε Συντετριμμένοι, Λέει Η Γιατρός
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού
Θάνατος Μαζωνάκη: Έρχονται Συλλήψεις
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συλλήψεων - Η περιγραφή της γιατρού
Αγιασμός Σχολεία: Tι Ισχύει Με Τη Γονική Άδεια
Ελλαδα
Σχολεία: Τι ισχύει με τη γονική άδεια - Ποιοι τη δικαιούνται
Μαζωνάκης: Αυτοψία στο ιατρείο – Η κατάθεση της γιατρού
Ελλαδα
«Ο Μαζωνάκης μού είπε ότι δεν αισθανόταν καλά» - Αυτοψία στο ιατρείο
Πτώση Phantom: Σπαραγμός Στην Κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια
Ελλαδα
Πτώση Phantom: Σπαραγμός στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top