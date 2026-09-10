«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας»: Το συγκινητικό αντίο στον Μαζωνάκη

Το σπαρακτικό αντίο της πρώην παίκτριας του Voice

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Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση που έγινε οικογένεια

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«Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας» αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Μαρίνα Μαμουσάι, με την οποία είχε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice.

Η πρώην παίκτρια του μουσικού talent show μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο με φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με την κόρη της, Λεάνδρα, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο ζωντανές τις κοινές τους στιγμές.

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Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει στο The Voice, όπου η Μαρίνα Μαμουσάι βρισκόταν στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην πορεία, όμως, η σχέση τους είχε ξεφύγει από τα όρια ενός coach και μιας διαγωνιζόμενης.

Τον Δεκέμβριο, μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει στη Μαρίνα μία ιδιαίτερα προσωπική πρόταση, ζητώντας της να γίνει νονός της κόρης της. Αν και δεν είχε γίνει γνωστό αν τελικά είχε πραγματοποιηθεί η βάφτιση, η ίδια, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, τον αποκάλεσε «νονό μας».

Μέσα από την ανάρτησή της, η Μαρίνα αποκάλυψε και κάτι που έκανε ακόμη πιο δύσκολο τον αποχαιρετισμό: είχαν μιλήσει και είχαν γελάσει μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

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«Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορα μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δε σου άξιζε», έγραψε.

@marinamemousai Τελικά έγινε το ευλογημένο του παιδί-ΝΟΝΟΣ❤️#fyp #mazw #thevoiceofgreece #osozwmazw #giorgosmazonakis @Giorgos Mazonakis @Giorgos Mazonakis ♬ Agapo Simeni - Giorgos Mazonakis

Η ίδια μίλησε για όλα όσα είχαν μοιραστεί αυτούς τους μήνες, από τις όμορφες στιγμές μέχρι τις δύσκολες συζητήσεις που είχαν κάνει οι δυο τους.

«Πόσο πόνο και πόση στενοχώρια έχουμε μοιραστεί; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα», συνέχισε.

Ξεχωριστή θέση στο μήνυμά της είχε η μικρή Λεάνδρα, η οποία είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και είχε φωτογραφηθεί μαζί του.

«Η Λεάνδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για εσένα, για τα κατορθώματά σου και για το τι άνθρωπος ήσουν», έγραψε η Μαρίνα, αποκαλύπτοντας πως ο τραγουδιστής θα παρέμενε κομμάτι της οικογενειακής τους ιστορίας.

«Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε», κατέληξε.

 

@marinamemousai #giorgosmazonakis #osozwmazw #mazonakis #thevoiceofgreece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Giorgos Mazonakis
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