Η 9η Σεπτεμβρίου είναι μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά μέρα για τους οικείους, τους συνεργάτες, και τους θαυμαστές του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή το 2019.

Η κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση, αναπολεί τις όμορφες στιγμές που έζησε με τον μπαμπά της, αναφέροντας επίσης εκείνες τις μέρες που ονειρευόταν να ήταν «παρών», δυστυχώς όμως λείπει.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε πίσω του μία τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αλλά και ένα αναπλήρωτο κενό στους δικούς του ανθρώπους και το κοινό που τον αποθέωσε.

«7 χρόνια για κάποιους, για εμάς τεράστιες ατελείωτες απουσίες» - «Τα πήρες όλα...από τη σκηνή κι από εμάς»

Η Μαρία Κλάρα είναι ένας από τους ανθρώπους που κάθε χρόνο τιμά τη μνήμη του πατέρα της, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Σε μία συγκινητική ανάρτηση, με φόντο την παρτιτούρα από το τραγούδι «Μάτια δίχως λογική» έγραψε:

«7 χρόνια για κάποιους, για εμάς τεράστιες ατελείωτες απουσίες. Από όταν πήραμε τον Χοσέ και τον Ερμή, από δουλειές που ήθελα τη γνώμη σου, από τον γάμο μας, από το πρώτο μας σπίτι.. Μια σιωπηλή μόνιμη πίκρα πίσω από κάθε μεγάλη ευτυχισμένη στιγμή μας. Ένα συνεχόμενο απωθημένο. Για ένα οικογενειακό τραπέζι και με την Καίτη, μια αστεία συζήτηση με την Τζο ή μια συναυλία σου με την Ελισάβετ και την Ντένια. Για ένα ακόμη ταξίδι μας όλοι μαζί. Τα πήρες όλα… από τη σκηνή κι από εμάς».

Μία από τις μέρες που η Μαρία Κλάρα ονειρευόταν να έχει τον μπαμπά της στο πλευρό της, ήταν η ημέρα του γάμου της, καθώς η Μαρία - Κλάρα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις13 Σεπτεμβρίου 2025, σε ένα μικρό χωριό στο νησί της Τήνου.

Ο συγκεκριμένος προορισμός δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς ήταν το μέρος όπου περνούσε συχνά τις διακοπές του ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, προσδίδοντας έτσι έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό συμβολισμό. Τη νύφη συνόδευσε στην εκκλησία ο στενός φίλος του πατέρα της, Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία τραγούδησε για το ζευγάρι.

Η Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα την ημέρα του γάμου της στην Τήνο / Instagram.com

Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 ετών από την απώλεια του μπαμπά της, η μοναχοκόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», λέγοντας, μεταξύ άλλων:

«Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης, δεν ήταν κτητικός, δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός, πολύ μεγάλο προσόν, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα. (...)Το "σ' αγαπώ" πρόλαβα να του το πω. Χορτάσαμε από "σ' αγαπώ". Το "ευχαριστώ", όχι». Ίσως μία κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή που του έλεγα "σ’ ευχαριστώ που είμαι κόρη σου". (...) Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι' αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες - δεν το μπορώ καθόλου πλέον - θεωρώ το ότι το κάνω είναι ένας τρόπος να πω τώρα "ευχαριστώ"».