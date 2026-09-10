Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού

Αναζητείται τρίτο πρόσωπο που τον μετέφερε στο ιατρείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ότι είναι συντετριμμένη και ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έφυγε ζωντανός από το ιατρείο.
  • Ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο με όχημα και περιγράφηκε ως καταβεβλημένος πριν την καρδιακή ανακοπή.
  • Η γιατρός είχε αναλάβει τον Μαζωνάκη από το 2021 και του είχε προτείνει θεραπεία για να είναι καλά για ένα επερχόμενο event.
  • Η κλινική στο Κολωνάκι ερευνάται για τη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης χωρίς άδειες.
  • Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων σε απλό ιατρείο δεν είναι συμβατή με το νόμο.

Τα πρώτα λόγια της γιατρού της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέπτηκε προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εξασφάλισε το Star.

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«Έχω την ταλαιπωρία μου, σας παρακαλούμε πολύ... Είμαστε συντετριμμένοι. Δεν είμαστε απλά να πούμε συλλυπητήρια», δήλωσε η γιατρός κατά την έξοδό της από το Αστυνομικό Τμήμα, μετά την τετράωρη κατάθεσή της για τον θάνατο του καλλιτέχνη. 

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Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού

Γιώργος Μαζωνάκης: Τρίτο πρόσωπο τον μετέφερε στο ιατρείο 

Την ίδια ώρα, νέα πληροφορία έρχεται στο φως σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα, μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης και εργάζεται κοντά στο σημείο, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στο ιατρείο με όχημα, από το οποίο κατέβηκε, ενώ στη συνέχεια το αυτοκίνητο αποχώρησε. 

Η συγκεκριμένη πληροφορία αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας έχει σημασία να αποσαφηνιστεί σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο. 

Οι αστυνομικοί αναμένεται να αναζητήσουν και να λάβουν καταθέσεις από ανθρώπους που τον είχαν συναντήσει τις προηγούμενες ώρες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε αναφέρει ότι δεν αισθανόταν καλά, αν είχε επισκεφθεί άλλο γιατρό ή αν είχε προηγηθεί κάποιο άλλο περιστατικό. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έφυγε ζωντανός από το ιατρείο» - Τι κατέθεσε η γιατρός  

Η γιατρός που φέρεται να είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη περιέγραψε στις Αρχές τις τελευταίες ώρες πριν από την καρδιακή ανακοπή. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η γιατρός φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε τον τραγουδιστή από το 2021, όταν είχε επισκεφτεί το ιατρείο της και είχε υποβληθεί σε υδρογονοθεραπεία.  

Όπως φέρεται να κατέθεσε, το απόγευμα πριν από το περιστατικό ο Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της, λέγοντας ότι δεν αισθανόταν καλά. Όταν τον είδε, τον περιέγραψε ως καταβεβλημένο και κουρασμένο, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της μίλησε και για προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα. 

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής τής είπε: «Δε φαντάζεσαι τι έχω κάνει. Θέλω να με βοηθήσεις γιατί είμαι πολύ χάλια. Στις 20 του μήνα έχω ένα event και πρέπει να είμαι καλά για να πάω». 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε συντετριμμένοι» -Τα πρώτα λόγια της γιατρού

Τι κατέθεσε η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, του ανέφερε ότι συγκεκριμένη θεραπεία θα μπορούσε να τον βοηθήσει και του ζήτησε να επιστρέψει το επόμενο πρωί. 

Το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο. Η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι αρχικά του τοποθέτησε ηλεκτρόδια και πραγματοποίησε καρδιογράφημα, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό. 

Στη συνέχεια επιχείρησε να τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα για να προχωρήσει στη θεραπεία. Κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου καθετήρα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, το μηχάνημα κατέγραψε πρόβλημα στους καρδιακούς παλμούς. 

Η γιατρός φέρεται να κάλεσε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, και μαζί ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο. 

Ο Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 17:40, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. 

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από την κλινική έχοντας τις αισθήσεις του.  

Γιώργος Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στην κλινική 

Το ιατρείο στο Κολωνάκι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τις αρχές να πραγματοποιούν επιτόπια έρευνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εντόπισαν δύο μηχανήματα για πλασμαφαίρεση, των οποίων τη λειτουργία θα εξετάσουν, καθώς η κλινική δε διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τη συγκεκριμένη θεραπεία.  

Πάντως από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Star, ανέφερε ότι η λειτουργία ενός τέτοιου μηχανήματος σε απλό ιατρείο δεν είναι συμβατή με το ισχύον πλαίσιο. Όπως εξήγησε, κάθε μηχάνημα που υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να δηλώνεται στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο και να εγκρίνεται, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος και τη χρήση του. 

Αναφερόμενος στην πληροφορία ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν υπήρχε απινιδωτής, τόνισε ότι πρόκειται για τυπική προϋπόθεση λειτουργίας και υπογράμμισε πως η ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς. 

Τέλος, διευκρίνισε ότι τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρεία για τον εξοπλισμό, τις θεραπείες και το αν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις πραγματοποιούν οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι, ενώ για μεγαλύτερες ή εξειδικευμένες μονάδες εμπλέκονται η Περιφέρεια και, όπου απαιτείται, το Υπουργείο Υγείας και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. 

 

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