Γιατί κάνουμε αγιασμό στα σχολεία;

Πότε ξεκίνησε, πότε καθιερώθηκε, ποια είναι τα λόγια του ιερέα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.25, 09:42
Συμβουλές για το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά κατά την επιστροφή τους στο σχολείο / Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, την αρχή του φθινοπώρου και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το κουδούνι θα χτυπήσει για πρώτη φορά και θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία

Γιατί κάνουμε αγιασμό στα σχολεία;

Ο αγιασμός καθιερώθηκε το 1836 από τον τότε Υπουργό Παιδείας, Ιωάννη Καποδίστρια, έχοντας σαν στόχο να εντάξει τη θρησκεία στον εκπαιδευτικό τομέα / Φωτογραφία: eurokinissi

Τι είναι ο αγιασμός και πότε καθιερώθηκε

Ο αγιασμός, ο οποίος συμβολίζει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την πνευματική υποστήριξη των μαθητών, είναι μέρος της παράδοσής μας και έχει τις ρίζες του στα τέλη του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα, είναι η ιεροτελεστία της Ορθόδοξης Εκκλησίας εις μνήμην της βάπτισης του Ιησού και του αγιασμένου νερού, το οποίο πιστεύεται ότι έχει ιαματικές ιδιότητες.

Επιστροφή στα σχολεία 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και παιδιά

Ο αγιασμός καθιερώθηκε το 1836 από τον τότε Υπουργό Παιδείας, Ιωάννη Καποδίστρια, έχοντας σαν στόχο να εντάξει τη θρησκεία στον εκπαιδευτικό τομέα και την πνευματική καθοδήγηση των μαθητών. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο αγιασμός έγινε πιο οργανωμένος, με τη συμμετοχή των καθηγητών και των γονεών, με αποτέλεσμα με τα χρόνια ο αγιασμός να καθιερωθεί σε όλα τα σχολεία, έχοντας ως στόχο την ευλογία των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Η διαδικασία του αγιασμού

Ο ιερέας φορά το πετραχήλι του και με ευλάβεια, τοποθετεί ένα Σταυρό δίπλα στο δοχείο με το νερό. Αφού ανοίξει το Ευχολόγιο, αρχίζει να διαβάζει τις καθιερωμένες ευχές. Ο παπάς παρακαλεί τον Θεό να δίνει υγεία, δύναμη και καθαρό μυαλό στα παιδιά και στο διδακτικό προσωπικό. Ύστερα, παίρνει στα χέρια του τον Σταυρό και το κλωνάρι του βασιλικού, τα βυθίζει τρεις φορές στο νερό για να αγιαστεί, και ψάλλει:«Σώσον Κύριε τόν λαόν σου...». Όλοι στο τέλος φιλούν τον Σταυρό και ο ιερεας τούς ραντίζει με το βασιλικό και τους εύχεται: «Καλή χρονιά!».

Γιατί κάνουμε αγιασμό στα σχολεία;

Ο αγιασμός, ο οποίος συμβολίζει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την πνευματική υποστήριξη των μαθητών, είναι μέρος της παράδοσής μας και έχει τις ρίζες του στα τέλη του 19ου αιώνα  / Φωτογραφία: eurokinissi

Πότε είναι ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Η ακολουθία του μικρού αγιασμού

Η ευχή του Μικρού Αγιασμού για τα σχολεία περιλαμβάνει την ευλογία του νερού από τον ιερέα, ο οποίος επικαλείται την Αγία Τριάδα και ψάλλει την προσευχή: «Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Έπειτα, ο ιερέας με τον Τίμιο Σταυρό ευλογεί τα ύδατα. 

Ποιες ώρες θα λάβει χώρα ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Η μέρα που θα τελεσθεί ο καθιερωμένος αγιασμός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, παρόλα αυτά οι ώρες που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε σχολική μονάδα διαφέρουν. Οι γονείς θα ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα τους αποσταλούν έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Είθισται, ο αγιασμός να ξεκινά πρώτα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, περίπου στις 8:15 το πρωί, και να ολοκληρώνεται γύρω στις 9:00. Στη συνέχεια, ακολουθούν Γυμνάσια και Λύκεια, με την τελετή να ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 10:30.

Γιατί κάνουμε αγιασμό στα σχολεία;

Η μέρα που θα τελεσθεί ο καθιερωμένος αγιασμός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, παρόλα αυτά οι ώρες που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε σχολική μονάδα διαφέρουν / Φωτογραφία: eurokinissi

Σχολικές αργίες 2025 - 2026

  • 28η Οκτωβρίου: Φέτος «πέφτει» ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα τη γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, δηλαδή, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
  • 17η Νοεμβρίου: Φέτος, η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι ημέρα Δευτέρα. Τα σχολεία τη γιορτάζουν ανήμερα, με εκδηλώσεις και αφιερώματα. 
  • Χριστούγεννα: Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
  • Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.
  • 25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία, όμως η σχολική εορτή θα λάβει χώρα μια μέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου.
  • Πάσχα: Το 2026 θα εορταστεί στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
  • Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή.
  • Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου (Δευτέρα), δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.
