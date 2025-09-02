Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους την πρώτη ημέρα στο σχολείο, κάνοντας χρήση της γονικής άδειας που δικαιούνται.

Κάθε γονέας μπορεί να απουσιάσει μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ετησίως, ολόκληρη ή τμηματικά, για να επισκεφθεί το σχολείο του παιδιού του και να ενημερωθεί για την πρόοδό του ή ζητήματα φοίτησης και συμπεριφοράς.

Η άδεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί την ημέρα του Αγιασμού, στις σχολικές εορτές ή εκδηλώσεις, αλλά και στις προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών.

Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Δικαίωμα στην άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι γονείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις (Ν. 4808/2021 άρθρο 38).

«Η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά (Εγκ. 47972/2021)», επισημαίνεται.

Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει ΚΑΙ το νηπιαγωγείο.

Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025-2026

Ακολουθεί η λίστα με τις αργίες το σχολικό έτος 2025-2026:

11 Σεπτεμβρίου 2025: Αγιασμός – Έναρξη σχολικής χρονιάς

26 Σεπτεμβρίου 2025: Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

27 Οκτωβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου 2025: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

17 Νοεμβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

20 Δεκεμβρίου 2025: Λήξη Α΄ Τριμήνου

24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026: Διακοπές Χριστουγέννων

20 Ιανουαρίου 2026: Λήξη Α΄ Τετραμήνου

30 Ιανουαρίου 2026: Εορτή Τριών Ιεραρχών

12 Φεβρουαρίου 2026: Τσικνοπέμπτη

23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα

10 Μαρτίου 2026: Λήξη Β΄ Τριμήνου

24 Μαρτίου 2026: Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου

25 Μαρτίου 2026: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

5 – 19 Απριλίου 2026: Διακοπές Πάσχα

1 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά

15 Μαΐου 2026: Ημέρα Οικογένειας

19 Μαΐου 2026: Ημέρα Μνήμης Ποντίων

1 Ιουνίου 2026: Αγίου Πνεύματος

15 Ιουνίου 2026: Λήξη διδακτικού έτους