Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη

Πολυέξοδος ο Σεπτέμβριος για τις οικογένειες των μαθητών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ακρίβεια: Βραχνάς για τους γονείς τα σχολικά είδη / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Βραχνά» για τις περισσότερες οικογένειες αποτελεί ο... πολυέξοδος Σεπτέμβριος, αφού οι λίστες με τα σχολικά είδη που πρέπει να αγοραστούν είναι κάθε χρόνο και πιο ακριβές. 

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, παρατηρείται μία αύξηση της τάξεως του 4 % - 8 % στις τιμές των σχολικών ειδών, συγκριτικά με πέρσι. 

Αναλυτικά, οι φετινές τιμές:

  • Σχολική τσάντα: 15€-70€
  • Τετράδια (10 τεμάχια): 12€-20€
  • Τετράδια (50 φύλλων): 0,38€–1,50€
  • Σπιράλ 2 θεμάτων: 1,4€–4,4€
  • Κασετίνα: 2,5€–15€
  • Κασετίνα με στυλό & μολύβια: 10€-25€
  • Μολύβι: 0,50€–1,4€
  • Στυλό: 0,07€–5€
  • Γόμα: 0,15€–2,5€
  • Μπλοκ ζωγραφικής: 0,79€-3€
  • Σετ μαρκαδόρων (12 τεμ.): 1,4€-6€

Σύμφωνα με υπολογισμούς, μία οικογένεια με δύο παιδιά στο Δημοτικό σχολείο θα πληρώσει 100-180 ευρώ, ενώ αν τα παιδιά είναι στο Γυμνάσιο το κόστος των σχολικών ειδών ανέρχεται στα 150-270 ευρώ. 

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»

«Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δε θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα» τόνισε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Χρειάζεται όμως παρ' όλα αυτά, μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς από τους ίδιους τους καταναλωτές, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα. Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top