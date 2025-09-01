Πού κυμαίνονται φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη

«Βραχνά» για τις περισσότερες οικογένειες αποτελεί ο... πολυέξοδος Σεπτέμβριος, αφού οι λίστες με τα σχολικά είδη που πρέπει να αγοραστούν είναι κάθε χρόνο και πιο ακριβές.

Σύμφωνα με έρευνα αγοράς του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, παρατηρείται μία αύξηση της τάξεως του 4 % - 8 % στις τιμές των σχολικών ειδών, συγκριτικά με πέρσι.

Αναλυτικά, οι φετινές τιμές:

Σχολική τσάντα: 15€-70€

Τετράδια (10 τεμάχια): 12€-20€

Τετράδια (50 φύλλων): 0,38€–1,50€

Σπιράλ 2 θεμάτων: 1,4€–4,4€

Κασετίνα: 2,5€–15€

Κασετίνα με στυλό & μολύβια: 10€-25€

Μολύβι: 0,50€–1,4€

Στυλό: 0,07€–5€

Γόμα: 0,15€–2,5€

Μπλοκ ζωγραφικής: 0,79€-3€

Σετ μαρκαδόρων (12 τεμ.): 1,4€-6€

Σύμφωνα με υπολογισμούς, μία οικογένεια με δύο παιδιά στο Δημοτικό σχολείο θα πληρώσει 100-180 ευρώ, ενώ αν τα παιδιά είναι στο Γυμνάσιο το κόστος των σχολικών ειδών ανέρχεται στα 150-270 ευρώ.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»

«Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι αυτή την χρονιά δε θα έχουμε καθόλου ανατιμήσεις στα σχολικά προϊόντα» τόνισε μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μάλιστα, περιμένουμε και κάποιες ελαφρές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Χρειάζεται όμως παρ' όλα αυτά, μια πάρα πολύ καλή έρευνα αγοράς από τους ίδιους τους καταναλωτές, διότι η έρευνα αγοράς είναι αυτή που διασφαλίζει ότι τα έξοδα που θα κάνουμε για το σχολείο, για τα σχολικά προϊόντα, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερα με τη δυνατή καλύτερη ποιότητα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα κανάλια, είτε τα φυσικά καταστήματα είτε και το διαδίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο για συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης, οι καταναλωτές θα δουν πολύ εύκολα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλίμακα τιμών σε όλα τα προϊόντα. Σχολικές τσάντες, μολύβια, στυλό και φθηνότερα και ακριβότερα. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ο ίδιος επιθυμεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».