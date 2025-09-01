Πότε είναι ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Με τον Σεπτέμβρη να έχει πλέον μπει, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό έχει ξεκινήσει.

Από σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων επέστρεψαν στα καθήκοντά τους και θα περιμένουν τους μαθητές στις 11 Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο. Ο αγιασμός θα σημάνει κι επίσημα την έναρξη των μαθημάτων και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου σε όλες τις σχολικές μονάδες, ωστόσο η ώρα τέλεσής του δε θα είναι ίδια παντού. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα αποσταλούν από κάθε σχολείο στους γονείς έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Συνήθως, ο αγιασμός ξεκινά πρώτα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, περίπου στις 8:15 το πρωί, και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 9:00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, με την τελετή να ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 10:30.

Την ίδια μέρα οι μαθητές θα παραλάβουν και τα βιβλία της σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για τη γονική άδεια την ημέρα του αγιασμού

Ο γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δικαιούνται μία μέρα γονικής άδειας με αποδοχές για τον αγιασμό. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση προβλέπεται από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και εφαρμόζεται για έναν από τους δύο γονείς.

Οι γονείς που επιθυμούν να παραστούν στην πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς μπορούν να λάβουν την Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου. Η άδεια αυτή ανέρχεται σε 4 ημέρες κατ’ έτος, χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών και καλύπτει, εκτός από την ημέρα του αγιασμού, και τις σχολικές εορτές ή εκδηλώσεις, καθώς τότε οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους.

Η χορήγησή της γίνεται μετά από κοινές υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη (ή τους εργοδότες), όπου προσδιορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση ή με ποιον τρόπο θα μοιραστούν τις ημέρες της άδειας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021 (άρθρο 38).

Η λίστα με τις σχολικές αργίες 2025-2026

28η Οκτωβρίου : Φέτος πέφτει ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις, δηλαδή τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν «τετραήμερο».

17η Νοεμβρίου : Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι ημέρα Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο.

Χριστούγεννα : Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα : Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου : Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα, στις 24 Μαρτίου.

Πάσχα : Το 2026 θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά : Η Εργατική Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή.

: Η Εργατική Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή. Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.