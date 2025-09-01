Πότε είναι ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Τι ισχύει για τη γονική άδεια εκείνη την ημέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
02.09.25 , 14:03 Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακαινίζονται 431 σχολεία: Αυτοψία Κ. Μητσοτάκη στου Ζωγράφου / Alpha (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον Σεπτέμβρη να έχει πλέον μπει, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό έχει ξεκινήσει. 

Από σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων επέστρεψαν στα καθήκοντά τους και θα περιμένουν τους μαθητές στις 11 Σεπτέμβρη, όπως κάθε χρόνο. Ο αγιασμός θα σημάνει κι επίσημα την έναρξη των μαθημάτων και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. 

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026

Ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου σε όλες τις σχολικές μονάδες, ωστόσο η ώρα τέλεσής του δε θα είναι ίδια παντού. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα αποσταλούν από κάθε σχολείο στους γονείς έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Συνήθως, ο αγιασμός ξεκινά πρώτα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, περίπου στις 8:15 το πρωί, και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 9:00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, με την τελετή να ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 10:30.

Την ίδια μέρα οι μαθητές θα παραλάβουν και τα βιβλία της σχολικής χρονιάς. 

Θεσμοθετείται μια επιπλέον μέρα γονικής άδειας

Τι ισχύει για τη γονική άδεια την ημέρα του αγιασμού 

Ο γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δικαιούνται μία μέρα γονικής άδειας με αποδοχές για τον αγιασμό. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση προβλέπεται από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και εφαρμόζεται για έναν από τους δύο γονείς.

Οι γονείς που επιθυμούν να παραστούν στην πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς μπορούν να λάβουν την Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου. Η άδεια αυτή ανέρχεται σε 4 ημέρες κατ’ έτος, χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών και καλύπτει, εκτός από την ημέρα του αγιασμού, και τις σχολικές εορτές ή εκδηλώσεις, καθώς τότε οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά του παιδιού τους.

Η χορήγησή της γίνεται μετά από κοινές υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη (ή τους εργοδότες), όπου προσδιορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση ή με ποιον τρόπο θα μοιραστούν τις ημέρες της άδειας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021 (άρθρο 38).

Η λίστα με τις σχολικές αργίες 2025-2026

  • 28η Οκτωβρίου: Φέτος πέφτει ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις, δηλαδή τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν «τετραήμερο».
  • 17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι ημέρα Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο.
  • Χριστούγεννα: Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
  • Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.
  • 25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα, στις 24 Μαρτίου.
  • Πάσχα: Το 2026 θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.
  • Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή.
  • Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top