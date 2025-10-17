Δανάη Παππά: «Αν με ρωτήσει πότε θα γίνω μανούλα, θα φάει βρίσιμο»

Οι δηλώσεις της ηθοποιού από τον Άγιο Έρωτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 13:40 GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο superwoman!
17.10.25 , 13:36 Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του
17.10.25 , 13:30 Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
17.10.25 , 13:19 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
17.10.25 , 13:17 Τα Φαντάσματα: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 3
17.10.25 , 13:16 Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της
17.10.25 , 13:04 Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
17.10.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
17.10.25 , 12:45 Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
17.10.25 , 12:38 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φθινοπωρινό outfit που επέλεξε στο Παρίσι
17.10.25 , 12:37 Έντι Γαβριηλίδης: «Δουλεύω με πελάτες από όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks»
17.10.25 , 12:27 Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο
17.10.25 , 12:25 Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
17.10.25 , 12:04 Θάνος Λέκκας: Η ηλικία, η κατάθλιψη και λόγος που δεν έχει Instagram
17.10.25 , 11:54 Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Δανάη Παππά για τον έρωτα και τα παιδιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Παππά μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τη μητέρα της αποκαλύπτοντας πώς χειρίζεται τα ευαίσθητα θέματα της προσωπικής ζωής. 

Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Αφορμή στάθηκε ο ρόλος της στη σειρά  Άγιος Έρωτας όπου υποδύεται τη Χλόη μητέρα δυο παιδιών.

Άραγε, η μητέρα της τη ρωτά πότε θα γίνει στην πραγματικότητα μαμά; Η όμορφη ηθοποιός τόνισε πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να της ασκεί πιέσεις για γάμο ή παιδιά.

Δανάη Παππά

«Όταν αρχίζουν τα «πότε θα παντρευτείς» και «πότε θα γίνεις μανούλα», η μαμά μου ξέρει ότι θα περάσει δύσκολα αν το συνεχίσει. Αν με ρωτήσει πότε θα γίνω μανούλα θα φάει βρίσιμο. Δεν έχει επέμβει ποτέ σε σύντροφό μου», ανέφερε στην κάμερα του Breakfast@star. 

Η ίδια η Δανάη δεν αισθάνεται πιέσεις ούτε από την οικογένειά της ούτε από τους φίλους της. «Η μητέρα μου ποτέ δε μου έβαλε τέτοια θέματα, ούτε και οι φίλοι μου», τόνισε.

Δανάη Παππά: Ποζάρει με τους συμπρωταγωνιστές της στον «Άγιο Έρωτα»

Όσο για το αν σκέφτεται να φτιάξει τη δική της προσωπική ζωή, η Δανάη εξήγησε πως είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην προσωπική της εξέλιξη και δεν έχει τέτοιες σκέψεις.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danae Pappa (@danouuz)

«Ερωτεύομαι καθημερινά, απολαμβάνω τις στιγμές, αλλά δεν είμαι ποτέ σπίτι μου. Είμαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή με τη ζωή μου όπως είναι», πρόσθεσε.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
 |
ΧΛΟΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top