Δανάη Παππά: «Αν με ρωτήσει πότε θα γίνω μανούλα, θα φάει βρίσιμο»

Η Δανάη Παππά για τον έρωτα και τα παιδιά

Η Δανάη Παππά μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τη μητέρα της αποκαλύπτοντας πώς χειρίζεται τα ευαίσθητα θέματα της προσωπικής ζωής.

Αφορμή στάθηκε ο ρόλος της στη σειρά Άγιος Έρωτας όπου υποδύεται τη Χλόη μητέρα δυο παιδιών.

Άραγε, η μητέρα της τη ρωτά πότε θα γίνει στην πραγματικότητα μαμά; Η όμορφη ηθοποιός τόνισε πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να της ασκεί πιέσεις για γάμο ή παιδιά.

«Όταν αρχίζουν τα «πότε θα παντρευτείς» και «πότε θα γίνεις μανούλα», η μαμά μου ξέρει ότι θα περάσει δύσκολα αν το συνεχίσει. Αν με ρωτήσει πότε θα γίνω μανούλα θα φάει βρίσιμο. Δεν έχει επέμβει ποτέ σε σύντροφό μου», ανέφερε στην κάμερα του Breakfast@star.

Η ίδια η Δανάη δεν αισθάνεται πιέσεις ούτε από την οικογένειά της ούτε από τους φίλους της. «Η μητέρα μου ποτέ δε μου έβαλε τέτοια θέματα, ούτε και οι φίλοι μου», τόνισε.

Όσο για το αν σκέφτεται να φτιάξει τη δική της προσωπική ζωή, η Δανάη εξήγησε πως είναι απόλυτα επικεντρωμένη στην προσωπική της εξέλιξη και δεν έχει τέτοιες σκέψεις.

«Ερωτεύομαι καθημερινά, απολαμβάνω τις στιγμές, αλλά δεν είμαι ποτέ σπίτι μου. Είμαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή με τη ζωή μου όπως είναι», πρόσθεσε.



