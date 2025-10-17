Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φθινοπωρινό outfit που επέλεξε στο Παρίσι

Μια ήρεμη και δημιουργική χρονιά διανύει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και μοντέλο έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της, για ταξίδια, αλλά και για τις συνεργασίες της με διεθνείς brands.

Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη και την Κίνα, όπου ταξίδεψε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη, η Ηλιάνα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι. Όπως ήταν φυσικό, μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, δημιουργώντας ένα πραγματικό φωτογραφικό άλμπουμ από την Πόλη του Φωτός.

Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να ποζάρει με κομψά σύνολα σε iconic σημεία της πόλης, να απολαμβάνει τον καφέ της σε παραδοσιακά παριζιάνικα μπιστρό και να εξερευνά υπαίθριες αγορές με vintage αντικείμενα και λουλούδια. Η αισθητική των φωτογραφιών της — minimal αλλά πάντα στιλάτη — θυμίζει έντονα editorial περιοδικού μόδας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως ξέρει καλά πώς να συνδυάζει εργασία και αναψυχή, ειδικά σε έναν προορισμό όπως το Παρίσι. Ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για γνωστούς οίκους μόδας και συνεργασίες με beauty brands, η ίδια δεν χάνει ευκαιρία να απολαμβάνει τη ζωή με χαμόγελο.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέφτηκε και το Μουσείο του Λούβρου, όπου απαθανατίστηκε να χαμογελά μπροστά στη «Μόνα Λίζα». Ενώ σε άλλο story τη βλέπουμε να περπατά αμέριμνη στις όχθες του Σηκουάνα, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια και ένα croissant — στιγμές που θα μπορούσαν να βγουν από ρομαντική ταινία.

Η Ηλιάνα δεν κρύβει ότι το Παρίσι είναι μία από τις αγαπημένες της πόλεις. Σε πρόσφατη ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το Παρίσι με εμπνέει κάθε φορά και με γεμίζει ενέργεια. Είναι μια πόλη που σε κάνει να ονειρεύεσαι».

Το ταξίδι της στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο όπου η ίδια δείχνει πιο ήρεμη, ευτυχισμένη και δημιουργική από ποτέ, απολαμβάνοντας στο πλευρό του συντρόφου της τις όμορφες στιγμές πριν τον πολυαναμενόμενο γάμο τους.

Μάλιστα, στην Πόλη του Φωτός, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκίνησε τις προετοιμασίες του γάμου της όπως έγραψε η ίδια.

Πόζαρε μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ και χαμογελώντας με ανεπιτήδευτη φυσικότητα, έγραψε: «Just a cocktail big enough to make me accidentally plan a wedding in Paris» – δηλαδή, «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο, ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».