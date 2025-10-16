Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες

Tι είναι η fregola sarda που επιλέγει η παρουσιάστρια;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 17:04 Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση
16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
16.10.25 , 16:45 Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Δώρας που πέθανε μετά τη γέννα
16.10.25 , 16:42 Τα Πάθη του Χριστού: Ο Γκίμπσον επέλεξε Ιησού από τη... Φινλανδία!
16.10.25 , 16:23 27χρονη Ξυλοκοπήθηκε Από Τον Σύντροφό Της Επειδή Συνάντησε Πρώην Της
16.10.25 , 16:23 Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
16.10.25 , 16:16 Μητέρα Παρακολουθεί Ζωντανά Την Αποπλάνηση Του Παιδιού Της
16.10.25 , 16:08 Η Ζήνα Κουτσελίνη Στην Παρουσίαση Του Νέου Βιβλίου της Αλεξάνδρας Τσόλκα
16.10.25 , 15:58 Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
16.10.25 , 15:50 Pirelli: Ροντέο στο Τέξας με κενό στις γόμες
16.10.25 , 15:50 Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον δολοφόνο της 40χρονης
16.10.25 , 15:41 Tετράγωνο Ήλιου-Δία στις 17/10/2025: Ποια ζώδια θα επηρεάσει
16.10.25 , 15:31 First Dates: Η 59χρονη Αριστέα ψάχνει έναν κύριο με «Κ» κεφαλαίο
16.10.25 , 15:27 Ληστές έκλεψαν κατάστημα μπροστά στην υπάλληλο
16.10.25 , 15:12 Ποια φάρμακα για την παχυσαρκία θα διατίθενται δωρεάν
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Tετράγωνο Ήλιου-Δία στις 17/10/2025: Ποια ζώδια θα επηρεάσει
Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
First Dates: «29 γυναίκες συνιστούν Βαγγέλη, αυτές ξέρουν!»
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Fitness
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη σιλουέτα της προσέχει όλα αυτά τα χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου βάζοντας στη ζωή της τόσο τη γυμναστική όσο και την υγιεινή διατροφή.

Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια

Τώρα μάλιστα η παρουσιάστρια έχει και έναν επιπλέον λόγο να τρέφεται υγιεινά καθώς φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. 

Kατερίνα Καινούργιου/ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος/ φωτογραφία από ndphoto.gr

Kατερίνα Καινούργιου/ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος/ φωτογραφία από ndphoto.gr

Η παρουσιάστρια του Alpha που πριν από λίγο καιρό απαθανατίστηκε να κάνει τις βόλτες της με τον καλό της φίλο Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, είπε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το υγιεινό μεσημεριανό που έφαγε.

Και ενώ βλέποντας τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram της νομίζαμε πως είναι κους κους, τελικά είναι  fregola sarda ένα παραδοσιακό ζυμαρικό από τη Σαρδηνία της Ιταλίας που παρασκευάζεται από σιμιγδάλι και νερό.

Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα μικρά, σφαιρικά, ακανόνιστα σχήματα που έχουν ψηθεί στον φούρνο, δίνοντάς του μια ιδιαίτερη, ελαφρώς φρυγανισμένη γεύση και κοκκώδη υφή. Μπορεί να μαγειρευτεί σαν ριζότο, να χρησιμοποιηθεί σε σούπες ή σαλάτες, και ταιριάζει υπέροχα με θαλασσινά, ψάρι ή λαχανικά. 

Η fregola sarda έχει περίπου 361 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια και έχει πρωτεΐνη, η οποία βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην αίσθηση κορεσμού, φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και είναι το παλαιότερο ζυμαρικό της Ιταλίας.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top