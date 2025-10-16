Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες

Τη σιλουέτα της προσέχει όλα αυτά τα χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου βάζοντας στη ζωή της τόσο τη γυμναστική όσο και την υγιεινή διατροφή.

Τώρα μάλιστα η παρουσιάστρια έχει και έναν επιπλέον λόγο να τρέφεται υγιεινά καθώς φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Kατερίνα Καινούργιου/ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος/ φωτογραφία από ndphoto.gr

Η παρουσιάστρια του Alpha που πριν από λίγο καιρό απαθανατίστηκε να κάνει τις βόλτες της με τον καλό της φίλο Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, είπε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους το υγιεινό μεσημεριανό που έφαγε.

Και ενώ βλέποντας τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram της νομίζαμε πως είναι κους κους, τελικά είναι fregola sarda ένα παραδοσιακό ζυμαρικό από τη Σαρδηνία της Ιταλίας που παρασκευάζεται από σιμιγδάλι και νερό.

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα μικρά, σφαιρικά, ακανόνιστα σχήματα που έχουν ψηθεί στον φούρνο, δίνοντάς του μια ιδιαίτερη, ελαφρώς φρυγανισμένη γεύση και κοκκώδη υφή. Μπορεί να μαγειρευτεί σαν ριζότο, να χρησιμοποιηθεί σε σούπες ή σαλάτες, και ταιριάζει υπέροχα με θαλασσινά, ψάρι ή λαχανικά.

Η fregola sarda έχει περίπου 361 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια και έχει πρωτεΐνη, η οποία βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στην αίσθηση κορεσμού, φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και είναι το παλαιότερο ζυμαρικό της Ιταλίας.



