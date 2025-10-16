Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια

Η παρουσιάστρια δεν έχει επιβεβαιώσει αν είναι έγκυος

Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Οι φήμες περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου συνεχίζουν να συζητιούνται έντονα, όμως η ίδια,  αν και δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη επιβεβαίωση,  δείχνει πλέον να απολαμβάνει την τρυφερή αυτή φάση της ζωής της με περισσότερη χαλαρότητα. Και όλα αυτά… on air.

Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της

H κοιλίτσα της KatKen

Στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια ζήτησε – όπως συνηθίζει – από τον κάμεραμαν να κάνει το λεγόμενο «διάβασμα» για να αναδειχθεί το outfit της ημέρας. Όμως αυτή τη φορά, το βλέμμα των τηλεθεατών δεν έμεινε μόνο στο εντυπωσιακό της ντύσιμο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»

Χαμόγελα, στιλ και… φουσκωμένη κοιλίτσα για την Κατερίνα Καινούργιου

Χαμόγελα, στιλ και… φουσκωμένη κοιλίτσα για την Κατερίνα Καινούργιου

Η κοιλίτσα της Κατερίνας ήταν εμφανώς φουσκωμένη , και όταν τράβηξε την καρέκλα για να καθίσει, έγινε ακόμη πιο ορατή. Χωρίς να πει πολλά, η εικόνα μίλησε από μόνη της.

Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»

Η κοιλίτσα που τράβηξε τα βλέμματα

Η κοιλίτσα που τράβηξε τα βλέμματα

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Κατερίνα Καινούργιου δε δίστασε να σχολιάσει και την άβαφη ρίζα των μαλλιών της, η οποία φάνηκε έντονα στο monitor της εκπομπής: «πω, πω μια ρίζα όταν γυρνάω» είπε χαμογελώντας, δείχνοντας ότι δεν αγχώνεται για τις μικρές "ατέλειες" της εμφάνισής της.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι φήμες εγκυμοσύνης φουντώνουν

Κατερίνα Καινούργιου: Οι φήμες εγκυμοσύνης φουντώνουν 

Ο έρωτας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η επιθυμία για παιδί 

Αν και δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση, οι φήμες περί εγκυμοσύνης συνεχίζουν να ενισχύονται από μικρές λεπτομέρειες.

 

Η σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή φαίνεται πιο σταθερή και ήρεμη από ποτέ, και όλα δείχνουν πως το ζευγάρι ζει την πιο όμορφη περίοδο του έρωτά του μακριά από δηλώσεις, αλλά πολύ κοντά στο να υποδεχτεί ένα νέο μέλος στην οικογένεια
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
