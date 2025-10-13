Κατερίνα Καινούργιου: «Θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό γάμο»

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αποκάλυψη για τη μελλοντική της ζωή, μιλώντας για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Super Κατερίνα αναφέρθηκε στον πολιτικό γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου και τον τρόπο που έγινε!

Μια λιτή τελετή στο Τέξας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η επιλογή την ενέπνευσε για τον δικό της γάμο.

«Η Αμαλία Κωστοπούλου θέλω να σας πω ότι επειδή την ακολουθώ στο TikTok, εξήγησε γιατί δεν μπορεί να παντρευτεί θρησκευτικά, γιατί ο άντρας της είναι Εβραίος και εκείνη χριστιανή ορθόδοξη. Πολύ μου άρεσε αυτή η ιδέα Αμαλία, έχεις φανταστικές ιδέες. Πήγαν οι δυο τους στο Τέξας, ούτε μάρτυρας, ούτε κουμπάρος, τίποτα, και μάλιστα πρέπει όταν είσαι εκεί να φοράς κάτι πάνω σου, ένα ρούχο, που είναι κειμήλιο.

Έβαλε ένα σακάκι της γιαγιάς της, ένα παντελονάκι, το μοναδικό καινούργιο είναι η στέκα μόνο. Αρχικά, και εγώ θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό, μου αρέσει που δεν είναι κανένας, πάνε το κάνουν μόνοι τους και μετά κάνουν ένα τραπέζι και τέλος. Εδώ θες και δυο μάρτυρες ναι, μου άρεσε αυτό που δεν έγινε ντόρος μεγάλος. Έχω να βάλω κειμήλια, μου άρεσε που πήγαν τα παιδιά οι δυο τους, αυτό».

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλει μια τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τους πιο δικούς της ανθρώπους παρόντες, αποφεύγοντας την υπερβολή και την προβολή.

Η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Πριν από μερικούς μήνες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι, η οποία συνοδεύτηκε από εντυπωσιακό μονόπετρο.

Από τότε, το ζευγάρι ονειρεύεται την κοινή του ζωή.

Την ίδια στιγμή, έντονες είναι οι φήμες πως η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο τους παιδί, αλλά για την ώρα εκείνη αποφεύγει να μιλά γι’ αυτό το γεγονός.