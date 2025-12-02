Λούτσα: Αναμένονται οι τοξικολογικές για χρήση ναρκωτικών από τον 29χρονο

Τι αποκάλυψαν οι αιματολογικές εξετάσεις που του έγιναν

02.12.25 , 17:09 Λούτσα: Αναμένονται οι τοξικολογικές για χρήση ναρκωτικών από τον 29χρονο
Ελλαδα
Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν τελικά ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το φονικό δυστύχημα με θύμα έναν 24χρονο στη Λούτσα, το βράδυ του Σαββάτου. 

Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, οι αιματολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν πως το αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου ήταν 0,63 g/L όταν το όριο είναι 0,5 g/L  

Λούτσα: Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για τον 29χρονο ΄

    Λούτσα: Τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για τον 29χρονο ΄

Όπως φαίνεται κατανάλωσε αλκοόλ και έπιασε το τιμόνι. Αποτέλεσμα ήταν σκοτώσει ένα νέο παλικάρι και να στείλει στο νοσοκομείο ακόμη 3 άτομα. 

Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»

Λούτσα: Αναμένονται και οι τοξικολολογικές για τυχόν χρήση ναρκωτικών ουσιών    

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star μέσα στην ημέρα αναμένεται να βγουν και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών, καθώς αύριο το πρωί όλα τα αποτελέσματα να είναι στα χέρια του ανακριτή, όπου αναμένεται ο 29χρονος να απολογηθεί. 

ΛΟΥΤΣΑ
 |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΛΚΟΟΛ
