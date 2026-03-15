Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Μάθε τα δικαιώματά σου

Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αγορές σας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
15 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή γιορτάζεται σαν σήμερα και κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των καταναλωτών, καθώς και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στη βιώσιμη κατανάλωση.

Διεθνής Ημέρα Καταναλωτή: Πού μπορείς να βρεις προσφορές 

Η συγκεκριμένη μέρα καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ το 1983. Αφορμή για τον εορτασμό της σημερινής μέρας ήταν η ομιλία του Τζον Κένεντι το 1962 στο Κογκρέσο, η οποία έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήματος. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε για τα τέσσερα κορυφαία δικαιώματα των καταναλωτών: Ικανοποίηση των βασικών αναγκών, ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή.

Όπως είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Καταναλωτές είμαστε όλοι! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η μόνη σημαίνουσα οικονομική μονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται».

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή γιορτάζεται σαν σήμερα και κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Ποια είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχοντας ως στόχο την προστασία των καταναλωτών, ενημερώνει όλους τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές τους.

Δείτε παρακάτω τι πρέπει να γνωρίζετε όταν πραγματοποιείτε τις αγορές σας.

  • Η Νόμιμη Εγγύηση αφορά στην υποχρέωση που έχει ο πωλητής όταν παραδίδει ένα προιόν στον αγοραστή. Ο πωλητής ευθύνεται για τη διετή εγγύηση του προϊόντος, σε περίπτωση που αυτό φέρει κάποιο ελάττωμα ή δεν πληροί τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται από τον πωλητή.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

  • Η Εμπορική Εγγύηση αφορά στην επιπλέον εγγύηση (πέραν της νόμιμης), την οποία παρέχει προαιρετικά ο πωλητής (ή ο παραγωγός/κατασκευαστής) στον αγοραστή. Η εμπορική εγγύηση σχετίζεται με την επισκευή ή την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων του εν λόγω προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε αυτή. 

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

  • Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης αφορά στη νόμιμη δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει μια αγορά (από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος) αναιτιολόγητα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο. Επιπρόσθετα, εάν ο πωλητής δεν ενημερώσει τον αγοραστή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

  • Η Επίλυση Διαφορών μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή έχει τρεις εναλλακτικές: την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού.

Στην πρώτη περίπτωση, ένα ουδέτερο τρίτο μέρος συμβάλλει στην αμοιβάια επίλυση της διαφοράς μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι η πιο εύκολη, οικονομική και σύντομη διαδικασία, από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Όσον αγορά τις διαφορές που προκύπτουν από αγορά μέσω διαδικτύου, δηλαδή, την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, οι καταναλωτές που επιθυμούν να υποβάλλουν καταγγελία κατά προμηθευτών με έδρα την Ελλάδα μπορούν να απευθυνθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ή στους λοιπούς πιστοποιημένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα.

Τέλος, όσον αφορά στις επιτροπές φιλικού διακανονισμού, οι οποίες εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και Επαρχείων της χώρας, επιλύουν εξωδικαστικά καταναλωτικές διαφορές, μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. Στόχος τους είναι η ταχεία, δωρεάν και φιλική διευθέτηση ζητημάτων (π.χ. ελαττωματικά προϊόντα, υπηρεσίες) χωρίς δικαστική εμπλοκή και έχουν ως στόχο τη φιλική διευθέτηση των διαφορών.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

  • Ελαττωματικά Προϊόντα. Εγγυήσεις, Τεχνική Υποστήριξη, Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (Ν. 2251/1994), οι καταναλωτές προστατεύονται όταν αγοράζουν ένα προϊόν που αποδεικνύεται ελαττωματικό ή που δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του. Έτσι, εάν το προϊόν, κατά την παράδοσή του φέρει τα παραπάνω, την ευθύνη έχει ο πωλητής.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/goods/defective-products

  • Στην περίπτωση της μη Παράδοσης Προϊόντος. Ο πωλητής έχει την ευθύνη να παραδώσει τα προϊόντα στον καταναλωτή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.gov.gr/el/sdg/starting-running-and-closing-business/fairness-and-transparency-in-commercial-practices

  • Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών είναι προδιατυπωμένοι κανόνες που θέτουν οι επιχειρήσεις για μελλοντικές συμβάσεις, χωρίς διαπραγμάτευση με τον καταναλωτή. Καλύπτουν ζητήματα όπως τιμολόγηση, παράδοση και εγγυήσεις. Για να είναι δεσμευτικοί, πρέπει να γίνει γνώση τους κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Απαγορεύεται η αναγραφή των γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top