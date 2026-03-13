Άρης Σερβετάλης: Βόλτα στην Αθήνα με καπέλο και total black look

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Σερβετάλης εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας με ολόμαυρα ρούχα και καπέλο σε σπάνια δημόσια εμφάνιση.
  • Θα υποδυθεί τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή στη νέα σειρά του Mega, που θα έχει 12 επεισόδια.
  • Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα και η σειρά θα προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
  • Ο ηθοποιός είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στους ρόλους του και έχει ξαναπαίξει σημαντικές θρησκευτικές μορφές.
  • Η πίστη έχει κεντρικό ρόλο στη ζωή του Σερβετάλη, επηρεάζοντας την καριέρα και την προσωπική του αναζήτηση.

Τον Άρη Σερβετάλη απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στο κέντρο της Αθήνας, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο γνωστός ηθοποιός απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα στην πόλη, επιλέγοντας για την περίσταση ολόμαυρα ρούχα και καπέλο στην ίδια απόχρωση.

Άρης Σερβετάλης: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας / NDP Photo Agency

Ο ίδιος φαίνεται πως έχει αλλάξει το look του για τις ανάγκες της νέας σειράς του Mega, η οποία θα βασίζεται στη ζωή και την πνευματική πορεία ενός σπουδαίου Αγιορείτη μοναχού. Ο λόγος για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Άρης Σερβετάλης, με το τηλεοπτικό κοινό να αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ερμηνεία του.

Η νέα θρησκευτική - βιογραφική παραγωγή θα αποτελείται από περίπου 12 επεισόδια και θα παρουσιάζει τη ζωή του Αγίου σε δύο διαφορετικές ηλικιακές φάσεις, με τον Τάσο Λέκκα να υποδύεται τον Ιωσήφ σε νεαρή ηλικία και τον Σερβετάλη να αναλαμβάνει τον ρόλο του σε ώριμη περίοδο της ζωής του. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το Πάσχα, ενώ η προβολή της σειράς προγραμματίζεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Άρης Σερβετάλης θα ενσαρκώσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή / NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός προετοιμάζεται ήδη για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, με τη μεταμόρφωσή του να έχει αρχίσει, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες. Άλλωστε, ο Άρης Σερβετάλης είναι γνωστός για την αφοσίωση και την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζει κάθε ρόλο.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο ηθοποιός ενσαρκώνει μια σημαντική μορφή της Ορθοδοξίας. Το 2021 πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού», όπου υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο, έναν ρόλο που συνδέθηκε έντονα με την προσωπική του πνευματική αναζήτηση.

Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία που έχει η πίστη στη ζωή του, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό άξονα της καθημερινότητάς του και ότι μετά την επιτυχία που γνώρισε στην τηλεόραση ένιωσε την ανάγκη να αναζητήσει ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή του.

