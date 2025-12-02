Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το σοβαρό τροχαίο στη Λούτσα, μετά από καταγγελίες και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εμπλοκή και ενός δεύτερου οχήματος.

Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος οδηγός - Τι έδειξαν οι αιματολογικές

Στο οπτικό υλικό που παραδόθηκε και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», λίγα μέτρα πριν το σημείο όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, διακρίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να προσπαθεί να βγει από ένα στενό, με προσοχή και επιβράδυνση. Οι φωτεινές ενδείξεις του αυτοκινήτου είναι εμφανείς, δείχνοντας ότι ο οδηγός ελέγχει τη διαδρομή του, πριν προχωρήσει.

Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται και στα πλάνα, τη στιγμή που ο 29χρονος οδηγός προσέγγισε με μεγάλη ταχύτητα, το γκρι αυτοκίνητο βρέθηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πρώτη σύγκρουση. Από εκεί και μετά, ο οδηγός φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του. 

Τροχαίο Λούτσα: Bίντεο με εμπλοκή δεύτερου οχήματος

Οι καταγγελίες που έφτασαν στην εκπομπή αναφέρουν ότι η παρουσία του δεύτερου οχήματος ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων. Το βίντεο φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η ταχύτητα του οδηγού και οι ελιγμοί του οδήγησαν στην τραγική έκβαση. 

Στα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, τα οποία έδειξαν ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε αλκοόλ 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το όριο του ΚΟΚ, που είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο.

Την ίδια ώρα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Λούτσα: Το ποινικό παρελθόν του οδηγού της φονικής παράσυρσης

Συνολικά οκτώ φορές έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο με θύμα τον 24χρονο Σωτήρη.

Ακολουθεί αναλυτικά το ιστορικό των παραβάσεων:

  • 2011: Καταγγελία για κλοπή μηχανής σε ηλικία 15 ετών
  • 2015: Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη με μικρή ποσότητα κάνναβης στην κατοχή του.
  • 2015: Συνελήφθη στην Αγία Παρασκευή με ακόμη ένα άτομο για κλοπές
  • 2017:Αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με την τότε σύντροφό του.
  • 2020: Εμπλέκεται σε τροχαίο στη Βραυρώνα με σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ βρέθηκε θετικός σε χρήση κάνναβης.
  • 2022: Κατέχει μικρή ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης
  • 2022: Ελέγχεται για συμμετοχή σε κύκλωμα απάτης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • 2025: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα με θύμα τον 24χρονο

Λούτσα: «Ο 29χρονος είχε προβληματική συμπεριφορά από μικρή ηλικία»

Κάτοικοι της περιοχής όπου μεγάλωσε ο 29χρονος οδηγός περιέγραψαν στην εκπομπή ένα άτομο που παρουσίαζε παραβατική συμπεριφορά, ήδη από τα εφηβικά του χρόνια. 

Φίλος του ανέφερε ότι η οικογένειά του, και ιδιαίτερα η μητέρα του, προσπαθούσε να τον στηρίξει, χωρίς όμως πάντα να γνωρίζει τις πραγματικές του δραστηριότητες. Όπως είπε, συχνά ζητούσε χρήματα είτε από την ίδια είτε από φίλους, με την αιτιολογία ότι τα χρειάζεται για διάφορες ανάγκες. Όμως, όπως είπε, αυτά ποσά κατέληγαν στη χρήση ουσιών.

Παράλληλα, περιέγραψε επεισόδια έντασης στο σπίτι, τα οποία γίνονταν αντιληπτά από τους περίοικους, με φωνές και αντικείμενα που –σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες– κατέληγαν σπασμένα. Όπως είπαν, όταν δε γινόταν το δικό του, δημιουργούσε αναστάτωση μέσα στο σπίτι.

Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο

Όσα αποκάλυψε για το παρελθόν του φίλος του 29χρονου οδηγού / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

