Κρεμμυδόπιτα- Ζαμπονοκασερόπιτα και κρεατόπιτα: Πώς να τις φτιάξεις

Η πίτα είναι ένα σνακ το οποίο μπορεί κάποιος να γευτεί όλες τις ώρες της μέρας αν και συ λοιπόν είσαι λάτρης της πίτας και σου αρέσει να την απολαμβάνεις μαζί με το αγαπημένο σου καφεδάκι εμείς ψάξαμε και βρήκαμε κάποιες συνταγές που είχε δείξει ο Γιώργος Ρήγας στο Breakfast@Star και σου τις παρουσιάζουμε.

Κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί

Yλικά της Συνταγής



Γέμιση

• 4 μεγάλα ξερά κρεμμύδια

• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 1 κ.γ. μέλι

• ½–1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

• 200 γρ καπνιστό τυρί

• 200 γρ τυρί κρέμα

• 1 αυγό

• 100 ml γάλα

• 2 κ.σ. σχοινόπρασο

• 1 κ.σ. δυόσμο

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• Λίγο αλάτι

• 1 πρέζα θυμάρι



Για το φύλλο

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 120 ml ελαιόλαδο για άλειμμα

Εκτέλεση της Συνταγής

Καραμελώνεις τα κρεμμύδια 1. Βάζεις 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι. 2. Ρίχνεις τα ξερά κρεμμύδια σε χαμηλή φωτιά. 3. Τα αφήνεις 15–20 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν γλυκά και ελαφρώς καραμελωμένα. 4. Προσθέτεις τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα αφήνεις 2 λεπτά ακόμα. Τώρα ρίχνεις: • το μέλι • την καπνιστή πάπρικα Ανακατεύεις 1–2 λεπτά να γλασάρουν και αποσύρεις από τη φωτιά. Αφήνεις να κρυώσουν. Ετοιμάζεις τη γέμιση Σε μεγάλο μπολ βάζεις: • τα καραμελωμένα κρεμμύδια • το καπνιστό τυρί • το τυρί κρέμα • το αυγό • το γάλα • σχοινόπρασο • δυόσμο • πιπέρι και (αν θες) λίγο θυμάρι Ανακατεύεις καλά. Η υφή πρέπει να είναι κρεμώδης, όχι υγρή. Αν σου φαίνεται πολύ σφιχτή, πρόσθεσε 1–2 κ.σ. γάλα. Στήνεις την πίτα 1. Λαδώνεις καλά το ταψί. 2. Στρώνεις 1 φύλλο και το λαδώνεις ελαφρά. 3. Συνεχίζεις με τα μισά φύλλα, λαδώνοντας το καθένα. 4. Ρίχνεις τη γέμιση και την απλώνεις ομοιόμορφα. 5. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι λαδώνοντας ανάμεσα. Γυρίζεις προς τα μέσα ό,τι περισσεύει. Χαράζεις ελαφρά σε κομμάτια. Ραντίζεις από πάνω με λίγο νερό (βοηθά να γίνει πιο τραγανό). Ψήσιμο Ψήνεις στους 180°C, αντιστάσεις, για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά και να γίνει τραγανή. Βγάζεις και την αφήνεις 10–15 λεπτά να σταθεί πριν κόψεις.

Λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 1 κιλό μοσχάρι

• 2 μεγάλα κρεμμύδια

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι

• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 1 κ.γ. κανέλα

• 1 πρέζα γαρύφαλλο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 2–3 κ.σ. ρύζι καρολίνα

Για τα φύλλα

• 1 κιλό αλεύρι μαλακό

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. ξίδι

• 1 κ.γ. αλάτι

• Χλιαρό νερό



Εκτέλεση της Συνταγής

Γέμιση 1. Σε κατσαρόλα σοτάρεις το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να γυαλίσει. 2. Προσθέτεις το κρέας και το θωρακίζεις καλά απ’ όλες τις πλευρές. 3. Ρίχνεις σκόρδο, κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί. 4. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, κανέλα, γαρύφαλλο, πάπρικα. 5. Χαμηλώνεις φωτιά και σιγομαγειρεύεις 30–40 λεπτά, να μείνει με τα ζουμάκια του (όχι στεγνό). 6. Κατεβάζεις από τη φωτιά και ρίχνεις το ρύζι. Ανακατεύεις και αφήνεις να κρυώσει. Φύλλο 1. Ζυμώνεις όλα τα υλικά μέχρι να έχεις ζύμη μαλακή αλλά όχι κολλώδη. 2. Χωρίζεις σε 3 μπάλες (1 για κάτω, 2 για πάνω). 3. Ανοίγεις λεπτά φύλλα. Στήσιμο 1. Λαδώνεις καλά το ταψί. 2. Στρώνεις το κάτω φύλλο να εξέχει. 3. Ρίχνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. 4. Σκεπάζεις με τα δύο πάνω φύλλα, λαδώνοντας ανάμεσά τους. 5. Γυρίζεις τα φύλλα γύρω–γύρω και χαράζεις ελαφρά. Ψήσιμο • Ψήσε στους 180°C (αντιστάσεις) για 1½ ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει καλά. • Αν πάρει γρήγορα χρώμα, σκέπασέ την με λαδόκολλα.

Λουκανικοτυρόπιτα με φύλλο κανταΐφι

Υλικά της Συνταγής

• 300–350 γρ. κανταΐφι

• 400 γρ. λουκάνικα

• 200 γρ. γραβιέρα

• 150 γρ. μοτσαρέλα ή κασέρι

• 100 γρ. φέτα

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 αυγό

• 3–4 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 κ.γ. θυμάρι

• 1 κ.σ. μαϊντανό

• λίγο δυόσμο ή βασιλικό

• πιπέρι

• ελαιόλαδο ή βούτυρο λιωμένο

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο σοτάρεις κρεμμύδι + σκόρδο. Προσθέτεις το λουκάνικο και το σπας με κουτάλα μέχρι να ψηθεί και να ροδίσει. Αφήνεις να κρυώσει λίγο. 2. Γέμιση Σε μπολ: λουκάνικο, όλα τα τυριά, αυγό, γιαούρτι, μυρωδικά, πιπέρι. Ανακατεύεις καλά. 3. Κανταΐφι Ανοίγεις καλά το κανταΐφι με τα χέρια. Το ραντίζεις με ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο και το “αφρατεύεις”. 4. Στήσιμο • Στρώνεις τα 2/3 του κανταϊφιού σε λαδωμένο ταψί • Απλώνεις τη γέμιση • Σκεπάζεις με το υπόλοιπο κανταΐφι και πιέζεις ελαφρά • Ραντίζεις ξανά με λίγο λάδι/βούτυρο 5. Ψήσιμο Ψήνεις στους 180°C (αέρα) για 40–45 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.



