Δείπνο Τραμπ για Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Η σικάτη Μελάνια και το μενού

Τα παραλειπόμενα της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους

29.04.26 , 14:19 ΜΕΤΑ: Πρόστιμα αν τα παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν Facebook & Instagram
29.04.26 , 13:32 Άση Μπήλιου: Tα θετικά & τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Ερμή στον Ταύρο
29.04.26 , 13:27 Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος
29.04.26 , 13:08 Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
29.04.26 , 13:00 Δεν θα φέρω στον κόσμο ένα παιδί που να ταλαιπωρηθεί όπως εγώ-Ποιος το είπε
29.04.26 , 12:53 Η BYD στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου
29.04.26 , 12:30 Δείπνο Τραμπ για Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Η σικάτη Μελάνια και το μενού
29.04.26 , 12:11 Παναθηναϊκός: Σπουδαία νίκη στην Ισπανία- Επικράτησε της Βαλένθια με 67-68
29.04.26 , 12:02 Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή διώκεται ο 89χρονος
29.04.26 , 11:50 Καιρός: Με κρύο η Πρωτομαγιά - Ψυχρή εισβολή από το μεσημέρι της Πέμπτης
29.04.26 , 11:48 «Μακάρι, γιατί της αξίζει» - Ποια παρουσιάστρια θα επιστρέψει τηλεοπτικά
29.04.26 , 11:42 MasterChef: «Κάθε φορά κλείνομαι πίσω και απλά ''βαράω''»
29.04.26 , 11:42 Χατζίδου: Δείτε τα υπέροχα ζωάκια που έχει στο σπίτι της
29.04.26 , 11:20 Κάλυμνος: Εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας
29.04.26 , 11:17 Nissan Qashqai: Κυριαρχεί στην Ευρώπη
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!
MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ / Reuters
Επίσημο δείπνο οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα που πραγματοποιούν επίσκεψη στις ΗΠΑ αυτές τις ημέρες. 

Βασίλισσα Καμίλα, Βασιλιάς Κάρολος Γ', Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ / AP (Alex Brandon)

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του υποδέχθηκαν το βρετανικό βασιλικό ζεύγος σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού, όπου κυριάρχησαν η επισημότητα, η διπλωματία αλλά και η χλιδή. Το γεγονός αποτέλεσε την κορύφωση της επίσκεψης του Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας πολιτικές προσωπικότητες και εξέχοντες καλεσμένους.

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» τη σιωπή του για τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου

Το δείπνο προς τιμήν της επίσκεψης του Καρόλου / AP (Alex Brandon)

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πρόποση για τα 250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας, τιμώντας παράλληλα τον βασιλιά Κάρολο. Πρόσθετα, αναφέρθηκε σε διεθνή ζητήματα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θέση που –όπως είπε– συμμερίζεται και ο Βρετανός μονάρχης.

Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγελίες σε βάρος του αδερφού του

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ / AP (Alex Brandon)

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε ότι, παρά τις ιστορικές διακυμάνσεις, η σχέση των δύο χωρών παραμένει βασικός πυλώνας ασφάλειας και ευημερίας. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της ειρήνης. Κλείνοντας την ομιλία του, επέλεξε να παραπέμψει στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στέλνοντας ένα συμβολικό μήνυμα υπέρ της ειρήνης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ'

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' / AP (Alex Brandon)

Το δείπνο συνοδεύτηκε από ένα προσεγμένο μενού τεσσάρων πιάτων, με επιρροές από τη σύγχρονη αμερικανική και ευρωπαϊκή κουζίνα. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν πιάτα υψηλής γαστρονομίας, σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε κομψότητα και πολιτική σημειολογία.

Βασιλιάς Κάρολος: «Ανταποκρίθηκα καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο»

Το μενού του δείπνου των καλεσμένων στον Λευκό Οίκο / AP (Alex Brandon)

Στο δείπνο η Μελάνια Τραμπ έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, φορώντας ένα μακρύ στράπλες φόρεμα του οίκου Dior σε απαλό ροζ χρώμα, συνδυασμένο με off-white σουέντ γάντια και σατέν γόβες. 

Τα μαλλιά της ήταν κάτω, όμορφα χτενισμένα ενώ ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν το λουκ της. 

Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη

Φωτογραφίες: AP Images 

Τραμπ για Κάρολο: «Η μητέρα μου τον είχε ψιλοερωτευθεί»

Νωρίτερα χθες, Κάρολος και Καμίλα έγιναν δεκτοί με τιμές κατά την άφιξή τους στον Λευκό Οίκο. 

Κατά τις δηλώσεις του στην υποδοχή, ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε πως είχε καλή διάθεση αφού έκανε αστεία και δεν παρέλειψε να αποκαλύψει ότι η μητέρα του ήταν... ερωτευμένη με τον βασιλιά Κάρολο. «Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή... η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε χαρακτηριστικά. 

Βασιλιάς Κάρολος: «Δεν είμαι τόσο άσχημα» - Τι είπε για τον καρκίνο

Βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα στην υποδοχή τους στον Λευκό Οίκο / AP (Mark Schiefelbein)

«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια» είπε ακόμη, και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε, πολύ καθαρά, ο Κάρολος είναι τόσο χαριτωμένος... η μητέρα μου είχε ερωτευθεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

AP (Alex Brandon)
