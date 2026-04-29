Επίσημο δείπνο οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα που πραγματοποιούν επίσκεψη στις ΗΠΑ αυτές τις ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του υποδέχθηκαν το βρετανικό βασιλικό ζεύγος σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού, όπου κυριάρχησαν η επισημότητα, η διπλωματία αλλά και η χλιδή. Το γεγονός αποτέλεσε την κορύφωση της επίσκεψης του Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας πολιτικές προσωπικότητες και εξέχοντες καλεσμένους.

Μηνύματα συμμαχίας από τον Τραμπ και η απάντηση του Καρόλου

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πρόποση για τα 250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας, τιμώντας παράλληλα τον βασιλιά Κάρολο. Πρόσθετα, αναφέρθηκε σε διεθνή ζητήματα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θέση που –όπως είπε– συμμερίζεται και ο Βρετανός μονάρχης.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε ότι, παρά τις ιστορικές διακυμάνσεις, η σχέση των δύο χωρών παραμένει βασικός πυλώνας ασφάλειας και ευημερίας. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της ειρήνης. Κλείνοντας την ομιλία του, επέλεξε να παραπέμψει στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στέλνοντας ένα συμβολικό μήνυμα υπέρ της ειρήνης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το δείπνο συνοδεύτηκε από ένα προσεγμένο μενού τεσσάρων πιάτων, με επιρροές από τη σύγχρονη αμερικανική και ευρωπαϊκή κουζίνα. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν πιάτα υψηλής γαστρονομίας, σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε κομψότητα και πολιτική σημειολογία.

Απαστράπτουσα η Μελάνια Τραμπ - Έκλεψε τις εντυπώσεις

Στο δείπνο η Μελάνια Τραμπ έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, φορώντας ένα μακρύ στράπλες φόρεμα του οίκου Dior σε απαλό ροζ χρώμα, συνδυασμένο με off-white σουέντ γάντια και σατέν γόβες.

Τα μαλλιά της ήταν κάτω, όμορφα χτενισμένα ενώ ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν το λουκ της.

Τραμπ για Κάρολο: «Η μητέρα μου τον είχε ψιλοερωτευθεί»

Νωρίτερα χθες, Κάρολος και Καμίλα έγιναν δεκτοί με τιμές κατά την άφιξή τους στον Λευκό Οίκο.

Κατά τις δηλώσεις του στην υποδοχή, ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε πως είχε καλή διάθεση αφού έκανε αστεία και δεν παρέλειψε να αποκαλύψει ότι η μητέρα του ήταν... ερωτευμένη με τον βασιλιά Κάρολο. «Κάθε φορά που η βασίλισσα συμμετείχε σε κάποια τελετή... η μητέρα μου ήταν κολλημένη στην τηλεόραση και έλεγε: “Κοίτα, Ντόναλντ, κοίτα πόσο όμορφο είναι αυτό”», είπε χαρακτηριστικά.

«Πραγματικά αγαπούσε την οικογένεια» είπε ακόμη, και συνέχισε: «Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έλεγε, πολύ καθαρά, ο Κάρολος είναι τόσο χαριτωμένος... η μητέρα μου είχε ερωτευθεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

