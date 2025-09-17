Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια. Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει δύο μέρες, πραγματοποιείται μετά την επίσημη πρόσκληση του βασιλιά Κάρολου, στη «σκιά» της επιχείρησης στη Γάζα.
Στο Λονδίνο ο Τραμπ - Έτοιμη η αστυνομία «για κάθε ενδεχόμενο»
Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16/9 στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος).
Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβούν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ. Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.
Mεγαλειώδης ήταν η υποδοχή που επιφύλασσε το Παλάτι για τον Αμερικανό Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.
Το προεδρικό ζεύγος έφτασε στο κάστρο του Ουίνδσορ με άμαξα.
Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε μαύρο σύνολο, αποτελούμενο από σακάκι και maxi pencil φούστα για την επίσημη αυτή εμφάνισή της. Το καπέλο της με δυσκολία επέτρεπε να φανούν τα μάτια της.
Στις εικόνες, βλέπουμε τα δύο ζευγάρια: Μελάνια - Ντόναλντ Τραμπ και βασιλιά Κάρολο - βασίλισσα Καμίλα, να παρακολουθούν την τελετή υποδοχής, ενώ στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.
Σήμερα προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις για τον Τραμπ και τη σύζυγό του στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ αύριο θα συναντηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, όπως μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o δημοσιογράφος Κωστής Βέιμος.
Το Λονδίνο αποβλέπει, με αυτήν την επίσκεψη, στη σύναψη μια εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουν οι δύο πλευρές, και στο θέμα της Γάζας, αλλά και στο θέμα της Ουκρανίας.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.