Ο Τραμπ με τη Μελάνια στο Λονδίνο - Βασιλική υποδοχή για τον πλανητάρχη

Επίσκεψη Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στη Μεγ. Βρετανία- Η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στο κάστρο του Ουίνσδορ/ ρεπορτάζ Κωστή Βέιμου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μελάνια. Η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα διαρκέσει δύο μέρες, πραγματοποιείται μετά την επίσημη πρόσκληση του βασιλιά Κάρολου, στη «σκιά» της επιχείρησης στη Γάζα.

H εντυπωσιακή τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του στη Μεγ. Βρετανία (Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16/9 στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος).

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Δούκισσα του Κέιμπριτζι υποδέχτηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Εντυπωσιακή η πριγκίπισσα Κέιτ με σύνολο σε χρώμα burgundy

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβούν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ. Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

H εντυπωσιακή τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του στη Μ. Βρετανία (Chris Jackson/Pool Photo via AP)

H βασιλική τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του στη Μ. Βρετανία (Adrian Dennis/Pool Photo via AP)

Mεγαλειώδης ήταν η υποδοχή που επιφύλασσε το Παλάτι για τον Αμερικανό Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Με άλογα η τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του στη Μεγ. Βρετανία (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Το προεδρικό ζεύγος έφτασε στο κάστρο του Ουίνδσορ με άμαξα.

To προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έφτασε με άμαξες στο κάστρο του Ουίνσδορ (AP Photo/Evan Vucci)

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε μαύρο σύνολο, αποτελούμενο από σακάκι και maxi pencil φούστα για την επίσημη αυτή εμφάνισή της. Το καπέλο της με δυσκολία επέτρεπε να φανούν τα μάτια της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε άμαξα με τον βασιλιά Κάρολο (Toby Melville/Pool Photo via AP)

Η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε μία άμαξα με την Καμίλα (Adrian Dennis/Pool Photo via AP)

Στις εικόνες, βλέπουμε τα δύο ζευγάρια: Μελάνια - Ντόναλντ Τραμπ και βασιλιά Κάρολο - βασίλισσα Καμίλα, να παρακολουθούν την τελετή υποδοχής, ενώ στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ στέκονται δίπλα στον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα (AP Photo/Evan Vucci)

Σήμερα προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις για τον Τραμπ και τη σύζυγό του στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ αύριο θα συναντηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, όπως μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o δημοσιογράφος Κωστής Βέιμος.

Το Λονδίνο αποβλέπει, με αυτήν την επίσκεψη, στη σύναψη μια εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που έχουν οι δύο πλευρές, και στο θέμα της Γάζας, αλλά και στο θέμα της Ουκρανίας.