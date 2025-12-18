BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου

Σας αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά του SEAL 5 DM-i

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 23:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους
18.12.25 , 23:25 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»
18.12.25 , 23:11 Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή
18.12.25 , 22:55 GNTM Ανέστης: «Με την Ξένια έχουμε έρθει πιο κοντά»
18.12.25 , 22:51 Θλίψη στη μόδα: Έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Πράις
18.12.25 , 22:26 HΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα
18.12.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
18.12.25 , 22:11 SOS εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι: «Είμαστε στο έλεος του Θεού»
18.12.25 , 22:05 GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει
18.12.25 , 22:04 Γιώργος Μαζωνάκης: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση
18.12.25 , 22:00 GNTM: Το φλερτ του Μιχάλη με την παρτενέρ του - «Το έφαγε το κορίτσι»
18.12.25 , 21:54 «Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
18.12.25 , 21:35 GNTM: Τα δύο αβαντάζ του Ανέστη και η διπλή αποχώρηση
18.12.25 , 21:29 Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
18.12.25 , 21:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, λανσάρει στην Ελλάδα το SEAL 5 DM-i. Συνδυάζοντας έναν αποδοτικό, εξελιγμένο σχεδιασμό με ευρύχωρο θάλαμο επιβατών και προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM plug-in, το SEAL 5 DM-i είναι έτοιμο να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των sedan, χάρη στην άνεσή του, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, τη μεγάλη αυτονομία και το εξαιρετικά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). 

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου

Η επιρροή της φύσης συνεχίζεται και στο θάλαμο επιβατών του SEAL 5 DM-i, ο οποίος συνδυάζει ρευστές, γαλήνιες γραμμές με ποιοτικό φινίρισμα, κομψή αισθητική και ευρύχωρη διαρρύθμιση. Το SEAL 5 DM-i εφοδιάζεται με καθίσματα από vegan δέρμα στον βασικό εξοπλισμό.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου

Όπως συνηθίζεται από την BYD, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι γεμάτο με χρήσιμες τεχνολογίες για την καθημερινή χρήση – ξεκινώντας από το στάνταρ σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, το οποίο φροντίζει τα επιβλαβή σωματίδια να μένουν εκτός του εσωτερικού του οχήματος. Το άνετο περιβάλλον της καμπίνας γίνεται ακόμα πιο φωτεινό και ευχάριστο χάρη στη στάνταρ ηλιοροφή, η οποία διαθέτει επίσης σκίαστρο για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό κατά τις πιο ζεστές ημέρες.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Το μεταξόνιο των 2.718 mm στο SEAL 5 DM-i εξασφαλίζει άνετα ταξίδια για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων, κορυφαίος στην κατηγορία, είναι υπεραρκετός για αρκετές βαλίτσες ή για ψώνια μιας ολόκληρης εβδομάδας.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Το ταμπλό του SEAL 5 DM-i φιλοξενεί μια οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών, με τη δυνατότητα περιστροφής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς και πολλαπλές συντομεύσεις αφής για τη θέρμανση και τον αερισμό. Παρέχει επίσης φωνητικό έλεγχο, ώστε οδηγός και επιβάτες να έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες με μια απλή εντολή. Για όσους προτιμούν φυσικούς διακόπτες, το πολυλειτουργικό τιμόνι επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών, ενώ περισσότερες δυνατότητες βρίσκονται στο «BYD Heart», τον πυρήνα της κεντρικής κονσόλας, όπου τα πλήκτρα περιβάλλουν τον επιλογέα ταχυτήτων εμπνευσμένο από κρύσταλλο.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Όπου κι αν πάτε, το SEAL 5 DM-i παραμένει πάντα συνδεδεμένο. Τα συστήματα, οι εφαρμογές και το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μπορούν να ενημερώνονται μέσω over-the-air (OTA) updates, ενώ η σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto είναι απρόσκοπτη. Επιπλέον, η φόρτιση των συσκευών είναι εύκολη, με πολλαπλές θύρες USB στο εσωτερικό και ασύρματη φόρτιση 15W.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου

Ακόμη και η πρόσβαση στο όχημα γίνεται πιο εύκολη, χάρη στη λειτουργία NFC στην εφαρμογή smartphone της BYD. Με αυτήν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό ή τη wearable συσκευή σας για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, ενώ μπορείτε ακόμη και να δώσετε πρόσβαση στο όχημα σε μέλη της οικογένειάς σας όταν δεν βρίσκεστε εκεί.Το SEAL 5 DM-i είναι επίσης έτοιμο για εξωτερικές δραστηριότητες χάρη στη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Είτε κάνετε camping, χαλαρώνετε ή χρειάζεστε εφεδρική τροφοδοσία, το SEAL 5 DM-i μπορεί να κρατήσει τις συσκευές σας σε λειτουργία με ισχύ έως 3,3 kW.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Οι Ευρωπαίοι πελάτες έχουν ήδη ανακαλύψει τα πλεονεκτήματα της αναπτυγμένης τεχνολογίας Super DM plug-in hybrid της BYD, η οποία συνδυάζει την υπερσύγχρονη Blade Battery της εταιρείας με έναν ειδικά σχεδιασμένο, υπέρ-αποδοτικό βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, για ισχυρή απόδοση και μεγάλη αυτονομία στην καθημερινή χρήση. Το σύστημα, που έχει αποδειχθεί τόσο επαναστατικό στο SEAL U DM-i, υιοθετείται και στο SEAL 5 DM-i, φέρνοντας τις ίδιες τεχνολογικές καινοτομίες σε ένα αμάξωμα sedan.

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode) μπορεί να λειτουργεί με δύο ξεχωριστούς τρόπους: EV Mode: Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. HEV Mode: Ο ίδιος βασικός τρόπος λειτουργίας εφαρμόζεται τις περισσότερες φορές· σε αυτήν τη επιλογή, ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει απόκριση όμοια με αυτή ενός καθαρού ηλεκτρικού οχήματος. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από Series σε Parallel, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Το SEAL 5 DM-i διαθέτει περισσότερη από αρκετή ισχύ για την καθημερινή οδήγηση, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία Super DM συνδυάζει αυτήν την απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή μεικτή κατανάλωση καυσίμου(WLTP σταθμισμένη συνδυασμένη) μόλις 1,7 L/100 km, μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό κόστος χρήσης. Το SEAL 5 DM-i είναι κυρίαρχο στην πόλη, με αυτονομία έως 100 km μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο, αυτό το υπερσύγχρονο sedan προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.000 km, ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ο ενσωματωμένος AC φορτιστής επιτρέπει πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας (15%-100%) σε λιγότερο από τρείς ώρες, διασφαλίζοντας ότι το SEAL 5 DM-i παραμένει πάντα στη μέγιστη αποδοτικότητα. Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Blade Battery της BYD, η οποία χρησιμοποιεί χημεία λιθίου-σιδηρού-φωσφόρου (LFP) για υψηλότερα επίπεδα αντοχής και ασφάλειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες EV και PHEV, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου. 

BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
Το SEAL 5 DM-i είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ σε μία έκδοση εξοπλισμού, όπου διαθέτει εκτενή λίστα βασικού εξοπλισμού. Η έκδοση Design περιλαμβάνει LED προβολείς και πίσω φώτα, ηλιοροφή με σκίαστρο, ζάντες αλουμινίου διχρωμίας 17 ιντσών, καθίσματα από vegan δέρμα, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού/συνοδηγού, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, τέσσερις θύρες USB (δύο εμπρός, δύο πίσω), κλιματισμό δύο ζωνών, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα 360 μοιρών, Vehicle-to-Load (V2L), ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης πλήρη σειρά τεχνολογιών υποβοήθησης οδήγησης, όπως Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keep Assistance, Σύστημα Διαχείρισης Κόπωσης Οδηγού και Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός και πίσω, Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) και λειτουργία Emergency Call, που ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ατυχήματος, Blind Spot Detection, Rear Collision Warning και Door Opening Warning.

Η στάνταρ εγγύηση κατασκευαστή για το SEAL 5 DM-i είναι έξι χρόνια ή 150.000 km, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 150.000 km. Η Blade Battery, από την πλευρά της, καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 250.000 km, με εγγύηση ότι θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
BYD SEAL 5 DM-I
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top