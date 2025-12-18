BYD SEAL 5 DM-i: Η τιμή στην Ελλάδα του νέου μοντέλου

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, λανσάρει στην Ελλάδα το SEAL 5 DM-i. Συνδυάζοντας έναν αποδοτικό, εξελιγμένο σχεδιασμό με ευρύχωρο θάλαμο επιβατών και προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM plug-in, το SEAL 5 DM-i είναι έτοιμο να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των sedan, χάρη στην άνεσή του, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, τη μεγάλη αυτονομία και το εξαιρετικά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

Η επιρροή της φύσης συνεχίζεται και στο θάλαμο επιβατών του SEAL 5 DM-i, ο οποίος συνδυάζει ρευστές, γαλήνιες γραμμές με ποιοτικό φινίρισμα, κομψή αισθητική και ευρύχωρη διαρρύθμιση. Το SEAL 5 DM-i εφοδιάζεται με καθίσματα από vegan δέρμα στον βασικό εξοπλισμό.

Όπως συνηθίζεται από την BYD, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι γεμάτο με χρήσιμες τεχνολογίες για την καθημερινή χρήση – ξεκινώντας από το στάνταρ σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, το οποίο φροντίζει τα επιβλαβή σωματίδια να μένουν εκτός του εσωτερικού του οχήματος. Το άνετο περιβάλλον της καμπίνας γίνεται ακόμα πιο φωτεινό και ευχάριστο χάρη στη στάνταρ ηλιοροφή, η οποία διαθέτει επίσης σκίαστρο για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό κατά τις πιο ζεστές ημέρες.



Το μεταξόνιο των 2.718 mm στο SEAL 5 DM-i εξασφαλίζει άνετα ταξίδια για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων, κορυφαίος στην κατηγορία, είναι υπεραρκετός για αρκετές βαλίτσες ή για ψώνια μιας ολόκληρης εβδομάδας.



Το ταμπλό του SEAL 5 DM-i φιλοξενεί μια οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών, με τη δυνατότητα περιστροφής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς και πολλαπλές συντομεύσεις αφής για τη θέρμανση και τον αερισμό. Παρέχει επίσης φωνητικό έλεγχο, ώστε οδηγός και επιβάτες να έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες με μια απλή εντολή. Για όσους προτιμούν φυσικούς διακόπτες, το πολυλειτουργικό τιμόνι επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών, ενώ περισσότερες δυνατότητες βρίσκονται στο «BYD Heart», τον πυρήνα της κεντρικής κονσόλας, όπου τα πλήκτρα περιβάλλουν τον επιλογέα ταχυτήτων εμπνευσμένο από κρύσταλλο.



Όπου κι αν πάτε, το SEAL 5 DM-i παραμένει πάντα συνδεδεμένο. Τα συστήματα, οι εφαρμογές και το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μπορούν να ενημερώνονται μέσω over-the-air (OTA) updates, ενώ η σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto είναι απρόσκοπτη. Επιπλέον, η φόρτιση των συσκευών είναι εύκολη, με πολλαπλές θύρες USB στο εσωτερικό και ασύρματη φόρτιση 15W.

Ακόμη και η πρόσβαση στο όχημα γίνεται πιο εύκολη, χάρη στη λειτουργία NFC στην εφαρμογή smartphone της BYD. Με αυτήν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό ή τη wearable συσκευή σας για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, ενώ μπορείτε ακόμη και να δώσετε πρόσβαση στο όχημα σε μέλη της οικογένειάς σας όταν δεν βρίσκεστε εκεί.Το SEAL 5 DM-i είναι επίσης έτοιμο για εξωτερικές δραστηριότητες χάρη στη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L). Είτε κάνετε camping, χαλαρώνετε ή χρειάζεστε εφεδρική τροφοδοσία, το SEAL 5 DM-i μπορεί να κρατήσει τις συσκευές σας σε λειτουργία με ισχύ έως 3,3 kW.



Οι Ευρωπαίοι πελάτες έχουν ήδη ανακαλύψει τα πλεονεκτήματα της αναπτυγμένης τεχνολογίας Super DM plug-in hybrid της BYD, η οποία συνδυάζει την υπερσύγχρονη Blade Battery της εταιρείας με έναν ειδικά σχεδιασμένο, υπέρ-αποδοτικό βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, για ισχυρή απόδοση και μεγάλη αυτονομία στην καθημερινή χρήση. Το σύστημα, που έχει αποδειχθεί τόσο επαναστατικό στο SEAL U DM-i, υιοθετείται και στο SEAL 5 DM-i, φέρνοντας τις ίδιες τεχνολογικές καινοτομίες σε ένα αμάξωμα sedan.



Η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode) μπορεί να λειτουργεί με δύο ξεχωριστούς τρόπους: EV Mode: Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. HEV Mode: Ο ίδιος βασικός τρόπος λειτουργίας εφαρμόζεται τις περισσότερες φορές· σε αυτήν τη επιλογή, ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει απόκριση όμοια με αυτή ενός καθαρού ηλεκτρικού οχήματος. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από Series σε Parallel, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Το SEAL 5 DM-i διαθέτει περισσότερη από αρκετή ισχύ για την καθημερινή οδήγηση, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία Super DM συνδυάζει αυτήν την απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή μεικτή κατανάλωση καυσίμου(WLTP σταθμισμένη συνδυασμένη) μόλις 1,7 L/100 km, μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό κόστος χρήσης. Το SEAL 5 DM-i είναι κυρίαρχο στην πόλη, με αυτονομία έως 100 km μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο, αυτό το υπερσύγχρονο sedan προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.000 km, ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ο ενσωματωμένος AC φορτιστής επιτρέπει πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας (15%-100%) σε λιγότερο από τρείς ώρες, διασφαλίζοντας ότι το SEAL 5 DM-i παραμένει πάντα στη μέγιστη αποδοτικότητα. Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Blade Battery της BYD, η οποία χρησιμοποιεί χημεία λιθίου-σιδηρού-φωσφόρου (LFP) για υψηλότερα επίπεδα αντοχής και ασφάλειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες EV και PHEV, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου.



Το SEAL 5 DM-i είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ σε μία έκδοση εξοπλισμού, όπου διαθέτει εκτενή λίστα βασικού εξοπλισμού. Η έκδοση Design περιλαμβάνει LED προβολείς και πίσω φώτα, ηλιοροφή με σκίαστρο, ζάντες αλουμινίου διχρωμίας 17 ιντσών, καθίσματα από vegan δέρμα, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού/συνοδηγού, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, τέσσερις θύρες USB (δύο εμπρός, δύο πίσω), κλιματισμό δύο ζωνών, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα 360 μοιρών, Vehicle-to-Load (V2L), ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης πλήρη σειρά τεχνολογιών υποβοήθησης οδήγησης, όπως Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keep Assistance, Σύστημα Διαχείρισης Κόπωσης Οδηγού και Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός και πίσω, Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) και λειτουργία Emergency Call, που ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ατυχήματος, Blind Spot Detection, Rear Collision Warning και Door Opening Warning.

Η στάνταρ εγγύηση κατασκευαστή για το SEAL 5 DM-i είναι έξι χρόνια ή 150.000 km, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 150.000 km. Η Blade Battery, από την πλευρά της, καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 250.000 km, με εγγύηση ότι θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας.