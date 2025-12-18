GNTM: Οι γονείς των φιναλίστ «εισέβαλαν» στο σπίτι, προκαλώντας συγκίνηση

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού GNTM παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, καθώς οι γονείς των έξι φιναλίστ πέρασαν την πόρτα του σπιτιού και αιφνιδίασαν τα παιδιά τους. Τα μοντέλα τους υποδέχτηκαν με δάκρυα χαράς, αγκαλιές και χαμόγελα, ενώ τους έδειξαν και το book τους.

GNTM: Η μητέρα του Ανέστη

Λίγο νωρίτερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε προϊδεάσει τους φιναλίστ για την έκπληξη, λέγοντας: «Σήμερα για σας έχουμε ένα δώρο που θα παραδοθεί τώρα με μεγάλη μας χαρά και αγάπη». Αμέσως μετά, ο Ανέστης άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και εμφανίστηκαν οι οικογένειες των φιναλίστ, προκαλώντας κύμα συγκίνησης.

Ύστερα από μήνες απαιτητικών δοκιμασιών, πίεσης και απομόνωσης, οι έξι φιναλίστ βρήκαν ξανά τη δύναμη και τη στήριξη που χρειάζονταν στα πρόσωπα των γονιών τους. Η παρουσία των οικογενειών τους αποτέλεσε ένα μικρό «διάλειμμα» από τον ανταγωνισμό, λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό.

Η Ειρήνη δεν έκρυψε τη χαρά της για την έκπληξη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από αυτό που μας έκαναν».

GNTM: Οι γονείς της Ειρήνης

Με χιούμορ, ο Γιώργος σχολίασε τη συνάντηση του Ανέστη με τους γονείς της Ειρήνης και, αν όλα πάνε καλά, με τα… μελλοντικά πεθερικά του αδερφού του, Edouardo: «Ο Ανέστης γνώρισε και τα συμπεθέρια, τους γονείς της Ειρήνης. Ο Έντι δεν είχε την τιμή να τους γνωρίσει, έφυγε ένα πλατό πριν. Θα τους γνωρίσει έξω όμως, δεν τον φοβάμαι».

Λίγο πριν από την κορύφωση του διαγωνισμού, τα μοντέλα πήραν την απαραίτητη ώθηση για να κατακτήσουν τον τίτλο.

