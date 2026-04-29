Στην επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

Ο δημοσιογράφος είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον Νίκο Γεωργιάδη και τη Χριστίνα Αλούπη, σε μια βραδιά με χαλαρή διάθεση αλλά και ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές αναφορές.

Με αφορμή τον ρόλο του «κακού αφεντικού» που πραγματεύεται η ταινία, η συζήτηση στράφηκε στις εμπειρίες από τον εργασιακό χώρο και τις δύσκολες συνθήκες που συχνά συναντώνται στον επαγγελματικό κόσμο.

Ο Νίκος Γεωργιάδης μίλησε ανοιχτά για προσωπικές του εμπειρίες από τα πρώτα του βήματα στα περιοδικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το έχουμε ζήσει λίγο πολύ όλοι στο χώρο. Μου έχουν πετάξει τα χαρτιά πάνω μου και μου έχουν πει “ξαναγράψτο από την αρχή και ξαναφέρτο”.»

«Δε νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συναντήσει κάποια στιγμή ένα δύσκολο αφεντικό. Εγώ υπήρχε περίοδος που τελείωνα τη δουλειά και έκλαιγα», πρόσθεσε με τη σειρά της η Χριστίνα Αλούπη.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση, καθώς περιέγραψε με ειλικρίνεια την πίεση που μπορεί να βιώσει κανείς στον χώρο των media, αλλά και το πόσο καθοριστικές μπορεί να είναι τέτοιες εμπειρίες για την επαγγελματική εξέλιξη.

Στη συνέχεια, η κουβέντα πέρασε στις τηλεοπτικές εξελίξεις και το παρασκήνιο γύρω από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με αναφορές στις αλλαγές που αναμένονται στην επόμενη σεζόν και στο ενδεχόμενο νέων τηλεοπτικών σχημάτων.

Ο Νίκος Γεωργιάδης σχολίασε σχετικά: «Νομίζω πια όλοι κάνουν υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές στον αέρα και τίποτα δε θεωρείται δεδομένο».

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για την Ελένη Τσολάκη, με τον ίδιο να σημειώνει: «Δε γνωρίζω να έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις, αλλά υπάρχει εκτίμηση και από τις δύο πλευρές. Μακάρι να γυρίσει, της αξίζει. Ήταν άδικο αυτό που συνέβη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ευθύνεται κάποιος συγκεκριμένα».

Το τηλεοπτικό παρασκήνιο φαίνεται να παραμένει έντονο, με τις διεργασίες για τη νέα σεζόν να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



