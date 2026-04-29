MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση

Η απόφαση του Χρήστου κι η ψηφοφορία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την μπλε μπριγάδα, σύμφωνα με τον Μιχάλη.
  • Ο Βασίλης ψηφίστηκε από τους συμπαίκτες του και είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση.
  • Και οι δύο υποψήφιοι φορούν μαύρη ποδιά, σηματοδοτώντας την αδυναμία τους στην τελευταία δοκιμασία.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε ότι ακολουθεί δύσκολη ομαδική δοκιμασία.
  • Οι κριτές προειδοποίησαν τους διαγωνιζόμενους να προετοιμαστούν για απαιτητικές προκλήσεις.

Μετά το τέλος του Τεστ Δημιουργικότητας, ο Πάνος Ιωαννίδης ζήτησε από τον Μιχάλη να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την μπλε μπριγάδα. 

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση

«Τον Πέτρο σεφ», είπε ο Χρήστος. «Ο Πέτρος βγάζει τη λευκή και φοράει τη μαύρη ποδιά. Είναι ο επόμενος υποψήφιος προς αποχώρηση», ανακοίνωσε ο σεφ κριτής. 

MasterChef: Ο Μιχάλης έκλεψε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Πάνου!

MasterChef 2026: Ο Μιχάλης έδωσε την πρώτη μαύρη ποδιά στον Πέτρο

MasterChef 2026: Ο Μιχάλης έδωσε την πρώτη μαύρη ποδιά στον Πέτρο

«Σεφ, κατά τη γνώμη μου, για τα δεδομένα του Πέτρου είχε μια αρκετά αδύναμη προσπάθεια σήμερα. Δηλαδή, θα έπρεπε να ξέρεις ότι σε μια ωμοφαγία θέλει παραπάνω εντάσεις για να αναδείξεις το ψάρι και το συζητήσαμε κιόλας. Αλλά από το ότι φοράει μαύρη ποδιά δε μου λέει κάτι, γιατί πιστεύω ότι μετά τη δοκιμασία αποχώρησης θα επιστρέψει πίσω», αιτιολόγισε ο Μιχάλης για την απόφαση του.

MasterChef 2026: Στον Πέτρο αρέσει η μαύρη ποδιά, αλλά όχι και να χάνει...

MasterChef 2026: Στον Πέτρο αρέσει η μαύρη ποδιά, αλλά όχι και να χάνει...

«Εντάξει, το περίμενα, το συζήτησα και με τον Mike. Γενικά το έχασα λίγο με τις ισορροπίες αυτές τις δύο μέρες, αλλά εντάξει, νιώθω μια χαρά. Απλά θα πάω να διώξω ένα από τα παιδιά», απάντησε ο Πέτρος στον Πάνο Ιωαννίδη όταν τον ρώτησε τι έχει να πει. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε ότι είναι ο πρώτη του υποψηφιότητα

MasterChef 2026: Ποιος παίκτης φιλέταρε πρώτος το ψάρι του;

«Βγάλτε μπλοκάκια, βγάλτε μαρκαδόρους, βγάλτε καρφιά. Δε βγάζει καρφί ο Πέτρος. Φοράει ήδη μαύρη ποδιά. Ο Μιχάλης έχει ήδη ψηφίσει, έχει υποδείξει τον πρώτο, ο οποίος θα είναι ο Πέτρος. Υπενθυμίζουμε, αρνητική είναι η ψήφος. Αυτός με τις περισσότερες θα φορέσει μαύρη ποδιά και θα είναι ο επόμενος υποψήφιος μαζί με μενεξιά, Χρήστο και Πέτρο. Όλοι έτοιμοι;», ανακοίνωσε στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση

Πρώτη ψήφισε τον Βασίλη η Wasan, με τον παίκτη να της ανταποδίδει την ψήφο. Δεύτερη ψήφος στον Βασίλη από τον Χάρη, ενώ κι ο Πέτρος τον ψήφισε. Κι ο Σαμ με τη σειρά του «κάρφωσε» τον Βασίλη, έτσι με τέσσερις ψήφους ο Βασίλης ήταν ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση από τους «Μπλε».

MasterChef 2026: Πέτρος & Βασίλης οι υποψήφιοι των «Μπλε»

MasterChef 2026: Πέτρος & Βασίλης οι υποψήφιοι των «Μπλε»

«Τι έχουμε, Βασίλη; Με μαύρη ποδιά, Πέτρο με μαύρη ποδιά, ο Βασίλης από τις ψήφους των συμπαικτών, ο Πέτρος ύστερα από υπόδειξη του αρχηγού της μπλε μπριγκάδας, του Μιχάλη. Δύο οι μαύρες ποδιές στη μπλε μπριγάδα, δύο στην κόκκινη», είπε στους διαγωνιζόμενους ο Λεωνίδας.  

MasterChef 2026: Το Τεστ Δημιουργικότητας με άρωμα... θάλασσας!

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση

«Ακολουθεί μια πολύ δύσκολη και απαιτητική ομαδική δοκιμασία. Απαιτητικοί κριτές θα καταλάβετε όταν έρθει η ώρα. Μαζέψτε δυνάμεις και τα λέμε αύριο. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση σε όλους», πρόσθεσε κλείνοντας τη βραδιά ο σεφ και κριτής.

