Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου το τελευταίο διάστημα γίνονται όλο και πιο διαχυτικοί στα social media αναφορικά με τη σχέση τους. Αν και κανείς τους δεν έχει παραδεχτεί δημόσια μέχρι σήμερα ότι είναι ζευγάρι, πλέον συμπληρώνουν έναν χρόνο σχέσης και είναι πιο εκδηλωτικοί από ποτέ!

Η γνωστή τραγουδίστρια, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, θέλησε να κάνει ένα όμορφο δώρο στον σύντροφό της, με τον ίδιο να απαθανατίζει τη στιγμή με βίντεο μέσα από το σπίτι του. Όπως θα δεις στο instastory, η Ρία Ελληνίδου αγόρασε για τον αγαπημένο της πιτζάμες... μπανάνα!

«Ευχαριστώ μωράκι μου που με σκέφτηκες» σχολίασε γελώντας ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με τη Ρία Ελληνίδου να απαντάει: «Μου φτιάχνει τη διάθεση».



Λίγο αργότερα, η Ρία Ελληνίδου επισκέφθηκε το κατάστημα ομορφιάς που διατηρεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Νέα Σμύρνη για καθαρισμό προσώπου. «Το τέλειο δεν μπορεί να γίνει πιο τέλειο. Τουλάχιστον το απολαμβάνει» έγραψε ο Δημήτρης σε μία φωτογραφία της από την ώρα της θεραπείας, συνοδεύοντας την ανάρτηση με πολλές κόκκινες καρδιές.