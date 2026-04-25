Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε στην πρεμιέρα της Ρίας Ελληνίδου και την αποθέωσε

Πρεμιέρα έκανε η Ρία Ελληνίδου το βράδυ της Παρασκευής σε γνωστό κέντρο της παραλιακής στην Αθήνα μαζί με τον Πέτρο Ιακωβίδη!

Το «παρών» έδωσε και ο σύντροφος της τραγουδίστριας, Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος έκανε και story μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Mάλιστα, ο γνωστός επιχειρηματίας και influencer δεν κρύβει πλέον τη σχέση του, ούτε διστάζει να εκφράσει και δημόσια τον θαυμασμό του στη σύντροφό του.

Σε ένα από τα story που ανέβασε έγραψε: «Φωνάρα» και πρόσθεσε τρεις καρδιές.

Είχε προηγηθεί ακόμη ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο μιλούσε για τη βραδιά του bachelor του, πριν μας δείξει ότι πηγαίνει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια.

Στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται να λέει αυτολεξεί «Και κάπως έτσι σήμερα ξεκινάει το bachelor μου. Ήρθαν να με πάρουν τα παιδιά. Δε ξέρω που πάμε. Είστε του γαμπρού ή της νύφης; Ήρθαν τα παιδιά να με πάρουν. Παιδιά, σήμερα είναι το bachelor μου».

Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν έναν χρόνο. Στο παρελθόν είχε επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται συχνότερα δημοσίως και μοιράζεται στιγμές από τις εξόδους και τα ταξίδια του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει ανεβάσει και βίντεο μέσα από το σπίτι του όπου ακούγεται ή φαίνεται η Ρία Ελληνίδου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι τον Φεβρουάριο έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ταϊλάνδη, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.



