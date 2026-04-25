Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Εξιτήριο έλαβε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
Η κα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη εισήχθη στις 17/4/2026 στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.
Σήμερα, Σάββατο 25.4.2026, με ιατρικό ανακοινωθέν, έγινε γνωστό ότι έλαβε εξιτήριο και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.
Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
