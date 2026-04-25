Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό

25.04.26 , 13:33 Εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλαδας και Γαλλίας υπέγραψαν Μητσοτάκης - Μακρόν
25.04.26 , 13:09 Άγιος Δημήτριος: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»
25.04.26 , 13:00 Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του Αγίου Παΐσιου, με τον Πέτρο Γαϊτάνο
25.04.26 , 11:52 Hyundai IONIQ: Με δυο φουτουριστικά μοντέλα στην Κίνα
25.04.26 , 11:34 Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
25.04.26 , 11:14 Ford Βελμάρ: «Έτρεξε» στον 10ο ΑΡΑΦΗΝΕΙΟ ΔΡΟΜΟ 2026
25.04.26 , 11:01 Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων»
25.04.26 , 10:31 Ολυμπία Κηρύκου: Νέα στοιχεία 30 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση
25.04.26 , 10:30 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε στην πρεμιέρα της Ρίας Ελληνίδου και την αποθέωσε
25.04.26 , 10:00 ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ: Η συνταγή του μοναχού Ευγενίου από το Άγιον Όρος
25.04.26 , 09:45 Εύβοια: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρός 17χρονος
25.04.26 , 09:05 Ducati: Γιορτάζει τα 100 χρόνια της
25.04.26 , 09:03 «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα
25.04.26 , 09:03 Αννίτα Πάνια: Η ηλικία, το ύψος, το Instagram και ο 18χρονος γιος
25.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Aπριλίου
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»
Κρήτη: Συγκινεί ο γιος της 43χρονης - «Δεν είμαστε μόνα μας τα τρία παιδιά»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»
Αποθέωση για τη Δέσποινα Βανδή: «8500 φιλιά στον καθένα σας!»
MasterChef: Πικραμένη μετά την αποχώρησή της η Κωνσταντίνα - «Θα το χωνέψω»
Γεροντιδάκης: Οι ευχές στον «μικρό εαυτό» του - Η αντίδραση της Ντορέττας
Ολυμπία Κηρύκου: Νέα στοιχεία 30 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση
Στο Star ο Έλληνας καπετάνιος του πρώτου πλοίου που πέρασε τo Ορμούζ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου NDP
Σε επέμβαση για αντιμετώπιση ειλεού υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη έλαβε εξιτήριο μετά από χειρουργική επέμβαση.
  • Υπεβλήθη σε λαπαροτομία για αποφρακτικό ειλεό λόγω συμφύσεων.
  • Εισήχθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» στις 17/4/2026 με έντονο κοιλιακό άλγος.
  • Η επέμβαση ήταν επιτυχής και η μετεγχειρητική πορεία της κρίνεται άριστη.
  • Το εξιτήριο δόθηκε σήμερα, Σάββατο 25.4.2026.

Εξιτήριο έλαβε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. 

Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη

Η κα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη εισήχθη στις 17/4/2026 στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

Σήμερα, Σάββατο 25.4.2026, με ιατρικό ανακοινωθέν, έγινε γνωστό ότι έλαβε εξιτήριο και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη / Φωτογραφία αρχείου NDP

 

