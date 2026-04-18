Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρέβα Μητσοτάκη χειρουργήθηκε για ειλεό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
  • Εισήχθη με έντονο κοιλιακό άλγος και υπεβλήθη σε λαπαροτομία.
  • Η επέμβαση ήταν επιτυχής και η κατάσταση της είναι άριστη.
  • Προτού μεταβεί στον Ευαγγελισμό, επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΙΑΣΩ Λάρισας λόγω αδιαθεσίας.
  • Η αδιαθεσία προήλθε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της.

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, χειρουργήθηκε για ειλεό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Χθες είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά από ενοχλήσεις που είχε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της.  

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν «η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμο».

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυθπουργού χθες ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ οδηγούσε στην Εθνική οδό και επισκέφτηκε το νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» Λάρισας. Μετά από σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της θεσσαλικής πρωτεύουσας, μετέβη στον Ευαγγελισμό για εξετάσεις, όπου στη συνέχεια χειρουργήθηκε. 

Σύντομη νοσηλεία για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στη Λάρισα

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top