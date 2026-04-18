Χειρουργήθηκε στον Ευαγγελισμό για ειλεό η Μαρέβα Μητσοτάκη

Η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, χειρουργήθηκε για ειλεό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Χθες είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά από ενοχλήσεις που είχε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν «η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμο».
Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυθπουργού χθες ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ οδηγούσε στην Εθνική οδό και επισκέφτηκε το νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» Λάρισας. Μετά από σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της θεσσαλικής πρωτεύουσας, μετέβη στον Ευαγγελισμό για εξετάσεις, όπου στη συνέχεια χειρουργήθηκε.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.