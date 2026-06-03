Με απίστευτη ψυχραιμία και θάρρος, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε δύο ανήλικα κορίτσια στα Γιαννιτσά, όταν το δωμάτιό τους πήρε φωτιά. Οι γονείς τους απουσίαζαν και ο αστυνομικός, χωρίς να διστάσει, όρμηξε μέσα στο σπίτι με τους καπνούς. Ο ίδιος περιγράφει τις συγκλονιστικές στιγμές στο Star και τη Λευκή Γεωργάκη.

Δευτέρα μεσημέρι και ενώ ο Νίκος Γεωργιάδης βρισκόταν στο μπαλκόνι μαζί με τη σύζυγό του, είδε καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι του γείτονα.

«Έβγαινε πυκνός καπνός από το παράθυρο. Κατέβηκα κάτω κατευθείαν», λέει ο ίδιος.

Ο αρχιφύλακας άρπαξε τον πυροσβεστήρα και «βούτηξε» στις φλόγες

Ο αστυνομικός βρισκόταν στο σπίτι με αναρρωτική άδεια, καθώς δύο ημέρες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο χέρι.

Ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ, με 26 χρόνια προϋπηρεσίας, μόλις είδε τους καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι και άκουσε τις φωνές των κοριτσιών, άρπαξε τον πυροσβεστήρα και όρμηξε μέσα στο σπίτι.

«Μπήκα πρώτα και έβγαλα τα κορίτσια έξω. Ήταν σε πανικό. Μετά έβαλα την μπλούζα στο πρόσωπο και ξαναμπήκα δύο - τρεις φορές. Καίγονταν κάτι πλαστικά και κουφώματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η σύζυγός του λέει με τη σειρά της: «Εγώ κράτησα τα κορίτσια. Ιδιαίτερα η μικρή ήταν πολύ αναστατωμένη, αλλά η θεραπεία ήρθε από την αγκαλιά των γονιών τους, που ήρθαν κατευθείαν. Οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά».

Η έγκαιρη και ψύχραιμη αντιμετώπιση του έμπειρου αστυνομικού ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Όπως διαπίστωσε η Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, όταν έσκασε φωτάκι νυκτός μέσα στο παιδικό δωμάτιο.