Η τέχνη της λήθης: πώς να αφήσεις πίσω σου όσα πρέπει να ξεπεράσεις

Συχνά, αντίθετα απ' ό,τι πιστεύουμε, τα «κενά μνήμης» είναι πλεονέκτημα

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Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι η λήθη δεν είναι πάντα αποτυχία.

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Για πολύ καιρό, η μνήμη ήταν για μένα ένα ιερό κειμήλιο, ένας αδιάψευστος μάρτυρας του ποια είμαι και τι έχω ζήσει. Νόμιζα πως το να ξεχνάω κάτι ήταν μια αδυναμία, ένα ψεγάδι στην προσωπική μου ιστορία, κάτι που έπρεπε να παλέψω να διορθώσω. Ήθελα να θυμάμαι τα πάντα: κάθε στιγμή χαράς, κάθε μάθημα που πήρα, κάθε πρόσωπο που συνάντησα. Η σκέψη και μόνο της απώλειας μιας ανάμνησης με τρόμαζε, σαν να έχανα ένα κομμάτι του εαυτού μου.

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Και όμως, καθώς οι μέρες περνούσαν και οι εμπειρίες συσσωρεύονταν, άρχισα να συνειδητοποιώ κάτι πολύτιμο. Αυτή η αδιάκοπη προσπάθεια να κρατήσω τα πάντα ζωντανά στη μνήμη μου, άρχισε να γίνεται βάρος.

future

Ήταν σαν να κουβαλούσα μια τεράστια αποθήκη γεμάτη αντικείμενα, πολλά από τα οποία δεν τα χρειαζόμουν πια, κάποια ήταν φθαρμένα και άλλα απλώς μου έπιαναν χώρο. Ήταν τότε που η έννοια της λήθης άρχισε να παίρνει μια διαφορετική διάσταση για μένα. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι το να ξεχνάς δεν είναι πάντα μια αποτυχία του μυαλού, αλλά μια σκόπιμη, συχνά απαραίτητη λειτουργία του.

Φαντάσου να θυμάσαι με απόλυτη σαφήνεια κάθε λεπτομέρεια της κάθε σου ημέρας: τι έφαγες στο πρωινό την περασμένη Τρίτη, κάθε απόδειξη που κράτησες, κάθε συζήτηση που είχες. Ένα τέτοιο σύστημα δεν θα ήταν δώρο, αλλά μια πραγματική δοκιμασία. Ο εγκέφαλός μας, για να λειτουργεί αποτελεσματικά, πρέπει να συμπυκνώνει, να συνοψίζει και να απορρίπτει.

future

Η λήθη δεν είναι ο εχθρός της μνήμης. Αντιθέτως, ενισχύει την ευελιξία μας και μας απαλλάσσει από τις πληροφορίες που δεν είναι πια σημαντικές. Είναι σαν να καθαρίζεις το σπίτι σου: απομακρύνοντας τα περιττά, δημιουργείς έναν πιο καθαρό, πιο οργανωμένο χώρο για όσα πραγματικά έχουν αξία.

Κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλάμε για αναμνήσεις που μας πληγώνουν. Έχεις νιώσει ποτέ να σε παγιδεύουν αναμνήσεις, να σε κρατούν σε έναν κύκλο στενοχώριας, παρεμβατικών σκέψεων και ανεπιθύμητων παρορμήσεων; Από τις αρχαίες φιλοσοφίες μέχρι τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία, πολλές προσεγγίσεις στην ανθρώπινη οδύνη μοιράζονται ένα κοινό μήνυμα: μάθε πώς να χαλαρώνεις το κράτημα των αναμνήσεων, των σκέψεων και των μοτίβων που δεν σου χρησιμεύουν πλέον. Τότε, η λήθη αναδεικνύεται σε ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο.

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Πώς, όμως, μπορούμε να ξεχάσουμε; Πώς κατακτάμε αυτήν την τέχνη; Δεν μπορούμε απλώς να διατάξουμε τον εαυτό μας να ξεχάσει, όπως δεν μπορούμε να διατάξουμε τον εαυτό μας να κοιμηθεί. Ίσως, το κλειδί βρίσκεται στο πώς θυμόμαστε.

Από τα αμέτρητα πράγματα που συναντάς κάθε μέρα, μόνο ένα μικρό μέρος τους γίνεται ανάμνηση.

Διαβάστε αναλυτικά για την τεχνική της λήθης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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