Η ποιότητα και το βάθος μιας σχέσης, δεν καθιρίζεται αποκλειστικά από τις κοινές αναρτήσεις

Σε μια εποχή όπου η προσωπική ζωή προβάλλεται συνεχώς στο διαδίκτυο, αρκετά ζευγάρια επιλέγουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα social media. Αυτή η στάση συχνά παρερμηνεύεται, όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι κρυφό ή ότι η σχέση δεν είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, άνθρωποι που αισθάνονται ασφάλεια στη σχέση τους δεν έχουν ανάγκη να αναζητούν επιβεβαίωση μέσα από likes, σχόλια ή δημόσιες δηλώσεις αγάπης. Προτιμούν να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή και να απολαμβάνουν τις προσωπικές τους στιγμές χωρίς την έκθεση στο διαδίκτυο.

Αποτελεί δείγμα υγείας η συνεχής προβολή;

Από την άλλη πλευρά, η συνεχής προβολή μιας σχέσης στα social media δεν αποτελεί πάντα ένδειξη ευτυχίας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση.

Τελικά, το αν ένα ζευγάρι δημοσιεύει ή όχι τη σχέση του είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Η ποιότητα μιας σχέσης δεν καθορίζεται από την παρουσία της στα social media, αλλά από την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ανθρώπους.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy