Οι 6 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν αν ζεις έναν μεγάλο έρωτα

Αν η απάντηση είναι «ναι» ίσως να βρίσκεσαι μπροστά στην ιδανική σχέση

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Η παρουσία του σωστού ανθρώπου μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά

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Ο έρωτας δεν μετριέται μόνο με τα μεγάλα λόγια ή τις ρομαντικές στιγμές. Συχνά κρύβεται στις μικρές καθημερινές πράξεις, στην αμοιβαία κατανόηση και στην αίσθηση ότι έχετε βρει έναν άνθρωπο που κάνει τη ζωή σας καλύτερη. Αν αναρωτιέστε κατά πόσο η σχέση σας είναι πραγματικά ξεχωριστή, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας δώσουν την απάντηση. Δείτε τις έξι ερωτήσεις που αξίζει να κάνετε στον εαυτό σας και ανακαλύψτε τι αποκαλύπτουν για τη δύναμη των συναισθημάτων σας.

9 στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να φρενάρεις την υπερανάλυση

1. Αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες ως ομάδα;

questions

Οι δυνατές σχέσεις δεν κρίνονται στις εύκολες στιγμές, αλλά στις δύσκολες. Όταν έχετε περάσει εμπόδια, απογοητεύσεις ή περιόδους αβεβαιότητας και παρόλα αυτά παραμείνατε ενωμένοι, αυτό δείχνει ότι η σχέση σας έχει γερά θεμέλια. Αντί να απομακρύνεστε, βρίσκετε τρόπους να προχωράτε μαζί.

2. Καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον χωρίς πολλές λέξεις;

Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν τη διάθεσή μας ή τις ανάγκες μας πριν καν τις εκφράσουμε. Αυτή η βαθιά κατανόηση δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας και σύνδεσης που δύσκολα συναντά κανείς σε μια σχέση.

3. Νιώθετε άνετα να είστε ο εαυτός σας;

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Σε μια υγιή σχέση δεν χρειάζεται να υποκρίνεσαι ή να κρύβεις πτυχές του χαρακτήρα σου. Ο άλλος σε αποδέχεται όπως είσαι και σου δίνει τον χώρο να εξελίσσεσαι χωρίς να χάνεις την ταυτότητά σου.

4. Καταλαμβάνει συχνά τις σκέψεις σου;

Όταν ένας άνθρωπος έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή σου, είναι φυσικό να τον σκέφτεσαι συχνά, ακόμη και ασυνείδητα. Πολλές φορές η παρουσία του εμφανίζεται στα όνειρά σου, αντανακλώντας το συναισθηματικό δέσιμο που έχετε αναπτύξει.

5. Δημιουργείτε νέες εμπειρίες μαζί;

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Οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι συχνά εκείνες που γεμίζουν τη ζωή με όμορφες στιγμές και κοινές αναμνήσεις. Είτε πρόκειται για ταξίδια είτε για μικρές καθημερινές περιπέτειες, νιώθετε ότι εξερευνάτε τη ζωή μαζί.

6. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερος άνθρωπος;

Η παρουσία του σωστού ανθρώπου μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά. Δίπλα του νιώθεις περισσότερη ηρεμία, ασφάλεια και δύναμη να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της καθημερινότητας, ενώ η ζωή μοιάζει πιο γεμάτη όταν τη μοιράζεστε.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

Συντάκτης: Μαρία Πρατσή

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