Ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό θα φέρει στο φως την αλήθεια

Αν ζούσατε μέσα στις ψευδαισθήσεις, ήρθε η ώρα να πείτε «τέλος τα ψέματα»

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Πρώτη Δημοσίευση: 07.07.26, 14:00
Επηρεάζει ο Ποσειδώνας από τον Κριό τους πλανήτες στο δικό σας ωροσκόπιο ή τα σημαντικά του σημεία;

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Ο πλανήτης των ονείρων και των ψευδαισθήσεων, ο Ποσειδώνας, ξεκινά τη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του στον Κριό στις 07/07/2026 και μέχρι τις 12/12/2026 που θα γυρίσει στην ορθή του πορεία, ίσως βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια για πρόσωπα και καταστάσεις που έπαιξαν ρόλο στη ζωή μας και αυτό θα μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη και άποψη για κάποια θέματα.

Τα ζώδια που θέλουν να δουν σημάδια ενδιαφέροντος για να κάνουν το βήμα

Ο Ποσειδώνας μας κάνει να φοράμε «ροζ γυαλιά» και να βλέπουμε την πραγματικότητα λίγο αλλοιωμένη. Πιστεύουμε σε ψέματα, αναζητούμε σωτήρες, παρασυρόμαστε από τα λόγια και όχι από την ουσία, εξιδανικεύουμε ανθρώπους και καταστάσεις και είμαστε πιο ευάλωτοι. Είναι όπως ανοίγουμε τα μάτια μας μέσα στο νερό και ό,τι βλέπουμε δεν είναι στις σωστές του διαστάσεις.

posidon

Τώρα όμως που γυρίζει ανάδρομος θα είναι σαν να βγάζουμε το κεφάλι μας από το νερό και να αντικρίζουμε ξαφνικά την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως νομίζαμε. Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί σύγχυση, αβεβαιότητα και τρόμο σε κάποιους, διότι δεν είναι και λίγο να πρέπει να αμφισβητήσεις ξαφνικά όλα όσα πίστευες και να αναθεωρήσεις ό,τι θεωρούσες δεδομένο.

Στο φως οι προδοσίες και τα σκάνδαλα

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Ο Ποσειδώνας στον Κριό δημιουργεί ήρωες, τιμωρούς και λυτρωτές, που όμως οι θεωρίες τους και τα πιστεύω τους μπορεί να μην εδράζονται σε πραγματικά στοιχεία ή σε ρεαλιστικά δεδομένα. Και επειδή ο Κριός είναι βιαστικός και παρορμητικός, μπορεί να μπαίνουν σε δράση γρήγορα, επιπόλαια και πριν να πιστοποιήσουν τι είναι αλήθεια και τι υπερβολή. Τώρα όμως και κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ποσειδώνα στον Κριό θα αποκαλύπτονται μυστικά και παρασκηνιακές δράσεις, προδοσίες, σκάνδαλα και συκοφαντίες και θα έρχονται στο φως αλήθειες που θα σοκάρουν και θα καταρρίπτονται οι θεωρίες συνωμοσίας που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα.

Αν λοιπόν ζούσατε μέσα στις ψευδαισθήσεις, είχατε πέσει θύματα εξαπάτησης και είχατε εξιδανικεύσει κάποιους, τώρα θα λάμψει η αλήθεια και αυτό το αόρατο πέπλο θα φύγει μπροστά από τα μάτια σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα που ίσως είχατε προσπαθήσει στο παρελθόν να αποφύγετε. Δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία χρειάζεται και θέληση να συνειδητοποιήσετε ακριβώς τι συμβαίνει στη ζωή σας, αφού θα φύγει η θολούρα που ίσως λειτουργούσε ως εμπόδιο για την εξέλιξή σας.

Αλήθεια και όχι παραμύθια

posidon

Η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα είναι ιδανική να επανεξετάσουμε τις επιθυμίες, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας και να αξιολογήσουμε πώς εργαζόμαστε για να τα επιτύχουμε. Στην ουσία, η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα μας βοηθά να κάνουμε καλύτερες επιλογές και να βρούμε τα σωστά μονοπάτια για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Αυτή η περίοδος μας ενθαρρύνει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα όνειρα σε πραγματικότητα. Εάν οι φιλοδοξίες μας είναι απίθανες, ουτοπικές ή τα ιδανικά μας υπερβολικά, η ανάδρομη πορεία του Ποσειδώνα μας δίνει την ευκαιρία να τα επανεξετάσουμε και να τα επανεκτιμήσουμε και να τα θέσουμε στις σωστές βάσεις.

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