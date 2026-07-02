Κάθε μήνας του 2026 μέχρι τώρα είχε μια έντονη κινητικότητα σε αστρολογικό επίπεδο και ο Ιούλιος όπως φαίνεται δεν θα διαφέρει καθόλου και μάλιστα είναι από τους μήνες που θα φιλοξενήσει κάποιες ιδιαίτερα σπάνιες όψεις ανάμεσα στους αργούς πλανήτες. Ο μήνας ξεκινά με ένταση, καθώς Άρης και Ουρανός συναντιούνται σε όψη συνόδου στους Διδύμους. Πρόκειται για μια όψη που λειτουργεί απρόβλεπτα, δημιουργεί ένταση στις σχέσεις και μεγαλύτερη νευρικότητα, ενώ και σε παγκόσμιο επίπεδο η επικαιρότητα θα είναι ιδιαίτερα έντονη και κάποιες φορές σκληρή.

Τον Φεβρουάριο του 2026 με το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Ενδεχομένως με αυτή την όψη να έχουμε περαιτέρω εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Εξελίξεις θα έχουμε και σε ό,τι κυβερνά το ζώδιο των Διδύμων, δηλαδή την επικοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μεταφορές, το εμπόριο. Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες είναι τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο και είναι πιθανόν να έχουν απρόβλεπτες εξελίξεις στις ζωές τους. Πώς θα κυλήσουν οι μέρες του Ιουλίου για το δικό σας προσωπικό ωροσκόπιο; Ανακαλύψτε το πατώντας εδώ.

Οι ανάδρομοι πλανήτες τον Ιούλιο

Ήδη από τις 29/06/2026 βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή του ανάδρομου Ερμή στον Καρκίνο που θα διαρκέσει μέχρι τις 24/07/2026. Σε αυτό το διάστημα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, ευτράπελα στην καθημερινότητα μας κυρίως στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις μας. Καθώς πολλοί σχεδιάζουν διακοπές σε αυτό το διάστημα, σιγουρευτείτε ότι έχετε ελέγξει σωστά το μεταφορικό σας μέσο, τις κρατήσεις, τα ραντεβού, τα δρομολόγια κι εννοείται θα είστε πολύ προσεκτικοί με κωδικούς, δοσοληψίες, συμφωνίες.

Αν θέλετε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα προτιμήστε το τέλος του μήνα ή αφήστε το για τους επόμενους μήνες. Επηρεάζονται περισσότερο Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι. Στις 06/07/2026 ανάδρομος φαινομενικά θα γυρίσει και ο Ποσειδώνας για αρκετούς μήνες, μια πιο ήπια βέβαια επιρροή κυρίως σε εσωτερικό επίπεδο. Τελευταίος πλανήτης που θα γυρίσει ανάδρομος είναι ο Κρόνος στις 26/07/2026 που μας καλεί να ρίξουμε λίγο ρυθμούς και να σκεφτούμε περισσότερο πώς ξοδεύουμε την ενέργεια και τον χρόνο μας.

Τα φεγγάρια του Ιουλίου

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο στις 14/07/2026 μας καλεί να εξετάσουμε προσεκτικά τα θέματα της οικογένειας και του σπιτιού. Είναι μια καλή στιγμή αν θέλουμε να κάνουμε επισκευές, διορθώσεις, ανανεώσεις αλλά και να συζητήσουμε με τους συγκατοίκους ή την οικογένεια μας ζητήματα που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Μολονότι η Νέα Σελήνη συνδέεται με νέα ξεκινήματα η συγκεκριμένη δεν προτείνεται για κάτι τέτοιο, καθώς είμαστε κάτω από την επιρροή του ανάδρομου Ερμή.

Η Πανσέληνος του Ιουλίου στις 29/07/2026 στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου ρίχνει άπλετο φως στις σχέσεις μας, στους στόχους μας, αλλά καθώς η Σελήνη θα σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα θα είναι αρκετά έντονη σε ψυχολογικό επίπεδο, ενώ μπορεί να προκύψουν χειριστικά παιχνίδια και παιχνίδια ελέγχου. Με αυτή την Πανσέληνο μπαίνουμε για τα καλά στην περίοδο των εκλείψεων που σημαίνει μια ασταθή περίοδο τόσο σε μετεωρολογικό όσο και σε γεωφυσικό επίπεδο. Η περίοδος αυτή θα λήξει στα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου.

Μια καινούρια ιστορία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο έρχονται να γράψουν οι Δεσμοί της Σελήνης που προχωρούν στον άξονα Υδροχόου-Λέοντα στις 26/07/2026. Ένας νέος κύκλος νέων ξεκινημάτων αλλά και ολοκλήρωσης και τέλους καταστάσεων και σχέσεων εγκαινιάζεται με αυτή την αλλαγή. Οι Δεσμοί της Σελήνης θα παραμείνουν μέχρι την άνοιξη του 2028 σε αυτά τα ζώδια και θα φέρουν αξιοσημείωτα γεγονότα και στη χώρα μας που εκπροσωπεί το ζώδιο του Υδροχόου. Αν ανατρέξετε στην ιστορία οι Δεσμοί της Σελήνης που παράγουν τις εκλείψεις στα ζώδια του Λέοντα και του Υδροχόου έχουν φέρει και καταστροφικούς σεισμούς, φωτιές, φυσικά φαινόμενα, αλλά και σημαντικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή του τόπου.

Ενδεικτικά αναφέρω τα διαστήματα που είχαμε πάλι τους Δεσμούς της Σελήνης και τις εκλείψεις στα ζώδια του Λέοντα και του Υδροχόου τις προηγούμενες δεκαετίες: 06/01/1980-24/09/81, 23/05/1989-18/11/1990, 09/10/1998-09/04/2000, 19/12/2007-21/08/2009, 10/05/2017-06/11/2018. Σε ατομικό επίπεδο μας καλούν να απαλλαχτούμε από την ανάγκη μας για αναγνώριση, αποδοχή και χειροκρότημα και να στραφούμε στο να ανοικοδομήσουμε σημαντικές και βαθιές σχέσεις με τους γύρω μας, την κοινότητα στην οποία ανήκουμε και να μπούμε σε δράση όχι για να μας δοξάζουν αλλά για το κοινό καλό.

Η πιο απαιτητική όψη του Ιουλίου

Στις 20/07/2026 ο Δίας από τον Λέοντα θα σχηματίσει αντίθεση με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο για πρώτη φορά εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Σε συλλογικό επίπεδο αυτή η όψη που απλώνεται η επιρροή της όλο το καλοκαίρι δείχνει ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως μόνο ενωμένοι και με αγώνες μπορούν να τα βάλουν με όσους καταχρώνται την εξουσία και να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Σε ατομικό επίπεδο είναι μια στιγμή που μπορεί να έχουμε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μας που μας οδηγεί σε μια βαθύτερη αίσθηση επιτυχίας μετά από τους κόπους που μπορεί να έχουμε καταβάλει στο παρελθόν. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα είναι οι άμεσοι αποδέκτες.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα 4 ζώδια που θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση τον Ιούλιο του 2026, στο άρθρο του Asibiliou.gr