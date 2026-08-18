Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μιλά για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη / Βίντεο: «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων της.

Η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, με την οποία διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή σχέση, δεν ξεχνά ποτέ τη μητέρα της. Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού από παλαιότερη φωτογράφιση, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα συναίσθημα, αλήθεια και συγκίνηση:

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον θάνατο της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη

«18/8/2017-18/8/2026… 9 χρόνια. Σαν χθες που μιλάγαμε, που γελάγαμε, που σε αγκάλιαζα, με αγκάλιαζες, με μύριζες, μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου.

Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που μου έδειξες, είπες, θύμωσες, γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή, ευαίσθητη, σκληρή, ντόμπρα, ζωντανή, αληθινή…

Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω… μαμά μου… Ήμουνα "πίσω" και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα… Τώρα όμως μόλις αρχίζω… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα, τα έκανα πολύ γερά θεμέλια… Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις… πολύ δυνατές…

9 χρόνια… 9 χρόνια έχτιζα… Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια… Σε λατρεύω…».