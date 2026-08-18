Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της

Η αδημοσίευτη φωτογραφία που μοιράστηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 14:41 Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
18.08.26 , 14:41 Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
18.08.26 , 14:21 Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
18.08.26 , 13:34 Φωτιά στην Κάρυστο: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο
18.08.26 , 13:25 Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
18.08.26 , 13:23 Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποια τα πιθανά αίτια της τραγωδίας
18.08.26 , 13:10 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το δικό του ελληνικό καλοκαίρι
18.08.26 , 12:56 Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
18.08.26 , 12:45 «Έφυγε» από τη ζωή στα 69 του ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας
18.08.26 , 12:14 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 12:00 Είναι το νέο trend να σου επιλέγουν οι φίλες σου, ταίρι στις διακοπές;
18.08.26 , 12:00 Ταινία Online: Δες το «Έρωτας στη Σιβηρία» με τον Κιάνου Ριβς
18.08.26 , 11:56 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 11:36 Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
18.08.26 , 11:22 Καλοκαιρινό roadtrip στη μαγική Ηπειρωτική Ριβιέρα με θέα το Ιόνιο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
Τρόφιμα: Ποια χημική ουσία συνδέεται με την πρόωρη εφηβεία στα κορίτσια
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μιλά για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη / Βίντεο: «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, σημαντικής μορφής του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, τιμά τη μνήμη της με συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.
  • Ανέβασε σπάνια φωτογραφία της μητέρας της συνοδευόμενη από συναισθηματικά λόγια.
  • Η Μαρία Ελένη αναφέρεται στη στενή σχέση τους και την επιρροή που είχε η μητέρα της στη ζωή της.
  • Εκφράζει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τη Ζωή Λάσκαρη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στην προσωπική της ανάπτυξη.

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων της. 

Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»

Η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, με την οποία διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή σχέση, δεν ξεχνά ποτέ τη μητέρα της. Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού από παλαιότερη φωτογράφιση, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα συναίσθημα, αλήθεια και συγκίνηση:

 

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου, με αφορμή τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον θάνατο της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη

«18/8/2017-18/8/2026… 9 χρόνια. Σαν χθες που μιλάγαμε, που γελάγαμε, που σε αγκάλιαζα, με αγκάλιαζες, με μύριζες, μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου.

Αίθρα Λυκουρέζου: «Διαλυθήκαμε ως οικογένεια όταν πέθανε η μητέρα μου»

Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που μου έδειξες, είπες, θύμωσες, γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή, ευαίσθητη, σκληρή, ντόμπρα, ζωντανή, αληθινή…

Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω… μαμά μου… Ήμουνα "πίσω" και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα… Τώρα όμως μόλις αρχίζω… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα, τα έκανα πολύ γερά θεμέλια… Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις… πολύ δυνατές…

9 χρόνια… 9 χρόνια έχτιζα… Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια… Σε λατρεύω…».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ
 |
ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Θεωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Θεωνά: Ποζάρει με μαγιό στην Αίγινα και «ρίχνει» το Instagram
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Χαλκιάς: Συγκινεί μετά την καταστροφή του σπιτιού -«Πίσω σταμάτα να κοιτάς»
Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου: Η συγκινητική στιγμή με τον μπαμπά της: «Σαν μικρό παιδί»
Ανδρομάχη
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Ποζάρει με γεωμετρικό μπικίνι πάνω σε σκάφος
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»
Δημήτρης Σταρόβας
Celebrities & Gossip Νεα
Σταρόβας: Η ανάβαση στη Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στα 63 του
Μαίρη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top