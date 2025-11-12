Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»

Δείτε παλιότερο βίντεο της Αίθρας Λυκουρέζου για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε
Γενέθλια έχει σήμερα 12 Νοεμβρίου η Αίθρα Λυκουρέζου. Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου κλείνει σήμερα τα 47 της χρόνια και με αφορμή αυτή την ημέρα, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της

Μοιράστηκε μια φωτογραφία της μητέρας της από ένα πρωτοσέλιδο της ημέρας που η Ζωή Λάσκαρη γέννησε τη δεύτερη κόρη της.

«Κάπως έτσι… 12/11, ημέρα Κυριακή, γεννήθηκα. Νιώθω χορτασμένη. Νιώθω καλά μέσα μου πως, μετά από τόσους εσωτερικούς αγώνες, κάπου καλά είμαι. Χωρίς να σημαίνει πως είμαι κάπου ψηλά. Όχι. Ψηλά θα φτάσω όταν φύγω από αυτήν εδώ τη Ζωή. Δεν με αφορά ο πρωταθλητισμός. Με αφορά ο δρόμος της ψυχής. Να είναι με αυθεντικότητα, αλήθεια, δημιουργία, κίνηση, ευχαρίστηση, έρωτα, αγάπη, συμμαχία, επικοινωνία. Με αφορούν οι δεσμοί. Να είναι ουσιαστικοί. Να μιλάμε ντόμπρα. Να υπάρχουμε γιατί το νιώθουμε. 

Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»

Σκέφτομαι πως η Ζωή είναι ένα όνειρο, μια ανάσα… Τι ζούμε σε αυτό το όνειρο λοιπόν; Τι αξίες έχουμε; Να νιώθω ελεύθερη — το μεγαλύτερό μου πάθος. Ελεύθερη στην ψυχή, στην καρδιά. Να δημιουργώ. Να ονειρεύομαι. Να πράττω με αυθεντικότητα και αλήθεια. Έζησα πολλά. Πολλές πληγές. Πολλές παραστάσεις. Πειραματίστηκα. Δοκίμασα. Είδα. Ένιωσα. Αυτό που ξέρω είναι πως οτιδήποτε και να κάνεις είναι περαστικό, και αυτό για κάποια πράγματα πονάει. Ο πόνος κάθε, μα κάθε φορά, με πάει παραπέρα. Με δυναμώνει. Γιατί να πονάμε; Να δοκιμαζόμαστε; Όλα στο μυαλό… 

Αίθρα Λυκουρέζου: Η ανάρτηση για τα 8 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

Σκοτάδι ατελείωτο το μέσα – ποιος να με καταλάβει; Ποιος να με νιώσει; Χρειάζομαι την πειθαρχία που τόσα χρόνια πάλευα να δημιουργήσω. Γιατί χανόμουνα στα πάντα. Άλλη μια χρονιά, λοιπόν, ξεκινά για εμένα. Άλλη μια χρονιά προς τα μπρος. Με σκέψεις, λέξεις, συναισθήματα γεμάτα φως. Μπας και μικρύνω το σκοτάδι μου. Μπας και μπορέσω για άλλη μια φορά να πορευτώ μαζί του. Χωρίς φόβο. Με αγάπη. Για αυτό που είμαι εγώ», έγραψε η Αίθρα Λυκουρέζου.

