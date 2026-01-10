Η FIAT Platinum στο Athens Fashion Week 2025

Η FIAT έδωσε ξεχωριστό αποτύπωμα στο Athens Fashion Week 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17 Νοεμβρίου. Το κύριο πρόγραμμα έλαβε χώρα στο πρώην καπνεργοστάσιο ενώ το εντυπωσιακό Gala Show του Βασίλη Ζούλια ολοκληρώθηκε στο Golf Γλυφάδας.Ως Platinum χορηγός της διοργάνωσης η FIAT αλληλεπίδρασε με τον κόσμο της μόδας και του σύγχρονου design, μέσω μιας εμπειρίας εμπνευσμένης από τη φιλοσοφία La Dolce Vita και το μοναδικό ιταλικό στιλ που τη χαρακτηρίζει.



Στο πρώην καπνεργοστάσιο η Ιταλική μάρκα δημιούργησε ένα boutique περίπτερο αφιερωμένο στο νέο 600, στο πρότυπο ενός σύγχρονου, φωτογραφικού brand experience. Το ειδικά διαμορφωμένο photobooth με τα χρώματα του μοντέλου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες όπως και οι ειδικά σχεδιασμένες τσάντες που διανεμήθηκαν.



Η παρουσία της FIAT κορυφώθηκε στο Gala Show του Βασίλη Ζούλια στο Golf Γλυφάδας, όπου έδωσαν φυσικά παρουσία τόσο το FIAT 600 όσο και το Grande Panda, το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026. Τα αυτοκίνητα πλαισίωσαν την εκδήλωση με premium ιταλική αισθητική, υπογραμμίζοντας την άρρηκτη σύνδεση της FIAT με τη μόδα, τη δημιουργικότητα και το σύγχρονο lifestyle.

