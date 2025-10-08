Λυκουρέζου: Η διαμάχη με την αδερφή της, τα ναρκωτικά κι ο σύντροφός της

Στην εκπομπή Το Πρωινό φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης η Αίθρα Λυκουρέζου, παραχωρώντας μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, τις αλλαγές που έχει κάνει για να τη βελτιώσει, ενώ αναφέρθηκε και στη σύντροφο του πατέρα της, Τζένη Οικονόμου.

Αίθρα Λυκουρέζου: Έχουν περάσει επτά χρόνια από όταν έφυγε από τη ζωή η Ζωή Λάσκαρη

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, ανέφερε: «Είμαι καλά, πέρασα μια επταετία δυνατή, άλλαξε η ζωή μου 180 μοίρες, πέρα από την απώλεια αλλάξαν κι άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τα πήρα σαν μαθήματα, με κάποιες κρίσεις βέβαια, όμως είπα πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δε με βοήθησε κανείς, αυτά τα πέρασα όλα μόνη μου. Πέρασα δύσκολα, γιατί το έψαχνα μόνη μου. Δεν πάω σε ψυχολόγους. Η ψυχοθεραπεία μου είναι η θάλασσα. Αυτό το κάνω 25 χρόνια. Το θεωρώ ό,τι καλύτερο».

«Όσο θεραπευόμουν εγώ συνέβαιναν διάφορα πράγματα. Είχα πιάσει πάτο και το κατάλαβα το τελευταία διάστημα. Έπινα πολύ και το έκανα μόνη μου. Είπα μόνη μου ότι πρέπει να αλλάξω. 25 χρόνια είμαι καθαρή. Δε θέλω να συνδυάσω τα θέματά μου τα εσωτερικά με μια ουσία», πρόσθεσε.

Οι αγκαλιές ανάμεσα στην Αίθρα Λυκουρέζου και την αδερφή της, Μάρθα Κουτουμάνου, ανήκουν στο παρελθόν /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή της Μάρθα Κουτουμάνου, για το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη, απάντησε: «Να σου πω την αλήθεια, το τι συμβαίνει σε ένα σπίτι δεν το ξέρει κανείς, ό,τι κι αν ακούγεται. Δε θα αναλύσω το τι συμβαίνει, ούτε χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος. Αν είναι στενάχωρο, προφανώς κι είναι. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο».

Για το ενδεχόμενο να γίνει κάποια εκδήλωση προς τιμήν της μαμάς της, Ζωής Λάσκαρη, ξεκαθάρισε: «Υπάρχει η σκέψη να κάνουμε κάτι για τη μαμά μου (σ.σ κάτι σαν εκδήλωση), δεν μπορώ να μιλήσω περαιτέρω για κάποια πράγμα. Σαφέστατα για τη μάνα μου πρέπει να γίνει κάτι. Για όλους γίνονται. Θα έρθει η στιγμή που θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσουμε τη μάνα μας».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με τον μπαμπά της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου, αποκρίθηκε: «Με τον πατέρα μου είμαστε πολύ καλά. Αν μιλάει για πράγματα που τον ενδιαφέρουν, ξυπνάει αμέσως. Περάσαμε τις φάσεις μας, αλλά είμαστε πολύ καλά. Με τη σύντροφο τα πάμε καλά. Δεν πίστευα ότι θα χαιρόμουν, αλλά τώρα χαίρομαι. Εντάξει, η μάνα μου είναι η μάνα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη μετά από εκείνη. Αν αυτή η γυναίκα δημιουργούσε προβλήματα στον μπαμπά, δε θα μου άρεσε».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η Αίθρα Λυκουρέζου εξομολογήθηκε: «Με αφορά πολύ να είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μια τόσο υγιή σχέση. Υγιής σχέση για εμένα είναι μην υπάρχει αυτό το πάθος και το υπερβολικό χωρίς να είσαι στην ουσία της σχέσης. Δηλαδή, να καταλαβαίνεις τον άλλον στα σκοτάδια του, στις χαρές. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο περίπου. Συγκατοικούμαι».