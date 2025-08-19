Αίθρα Λυκουρέζου: Η ανάρτηση για τα 8 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

Ήταν 18 Αυγούστου του 2017 όταν η Ζωή Λάσκαρη, μια από τις πιο λαμπερές και εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή.

Οκτώ χρόνια μετά, η απουσία της παραμένει αισθητή όχι μόνο για το κοινό που τη λάτρεψε, αλλά και για τους δικούς της ανθρώπους που τη γνώρισαν πραγματικά.

Με αφορμή τη συγκινητική αυτή επέτειο, η κόρη της, Αίθρα Λυκουρέζου, τίμησε τη μνήμη της μητέρας της με μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση στο Instagram.

«Φως. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή. Άνοιγε δρόμους…. Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν.

Σε ένα στημένο σημερινό «στάρ σύστεμ»….Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φως της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε….

Δεν «έστηνε» ειδήσεις…. Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα. Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…… Δεν προσπάθησε ποτέ.

Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο……σε έναν Άθεο κόσμο…. Υπήρξε….κάτι πολύ παραπάνω…… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό….. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ», έγραψε κάτω από τη φωτογραφία της αείμνηστης μητέρας της.

«Ο χρόνος που χάθηκε δεν μπορεί να αναπληρωθεί»

Η ίδια στο παρελθόν έχει πει πως όταν έφυγε η μητέρα της, ήταν 39 ετών και ότι η οικογένεια διαλύθηκε, καθώς ο καθένας έπρεπε να σταθεί ξανά στα πόδια του μόνος του.

Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι αυτή η διαδικασία, αν και επώδυνη, ήταν υγιής, καθώς επέτρεψε την αναδόμηση των σχέσεων και της οικογενειακής δυναμικής από την αρχή.

«Όταν έφυγε η μητέρα μου ήμουν 39 ετών. Όταν έγινε αυτό δεν κράτησε κανείς το χέρι του άλλου, διαλυθήκαμε. Ο καθένας στάθηκε στα πόδια του ξανά, μόνος του. Γκρεμίστηκαν όλα, αλλά αυτό είναι υγεία, γιατί χτίζονται πάλι όλα από την αρχή. Είναι ωραίο να μη βολεύεσαι σε κάτι. Ο κοινός στόχος και ο δικός μου και του πατέρα μου ήταν να βγει από μέσα μας ο πόνος και να το ξεπεράσουμε. Ο χρόνος που χάθηκε δεν μπορεί να αναπληρωθεί», έχει πει η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται!