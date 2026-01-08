Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της

Γιαγιά κι εγγονός πήγαν βόλτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 18:12 Hλεία: Aνεμοστρόβιλος «τούμπαρε» το όχημα γυναίκας ενώ οδηγούσε!
08.01.26 , 17:56 Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη
08.01.26 , 17:30 Βίντεο δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι
08.01.26 , 17:02 Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τέρι Γιόραθ
08.01.26 , 17:01 Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
08.01.26 , 16:56 Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο στην Κορινθία - Νεκρά δύο νέα παιδιά
08.01.26 , 16:17 Ελένη Μενεγάκη: Σε ποιον πρώην συνεργάτη της έκανε unfollow;
08.01.26 , 16:10 Σέρρες: Τι είπαν η μητέρα & ο αδελφός του 16χρονου έξω από τα κρατητήρια
08.01.26 , 15:57 Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!
08.01.26 , 15:56 Μητέρα 16χρονου: «Ήμουν καθαρή. Πρόσεχα τα παιδιά μου, δεν τα χτύπησα ποτέ»
08.01.26 , 15:55 Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Μου είχε πει ότι θα κόψει το κάπνισμα»
08.01.26 , 15:21 Κ. Μουταφτσής: Η έλευση της κόρης του που τον έχει συνεπάρει
08.01.26 , 15:18 Θ. Πάτρας για Ε. Τσολάκη: «Είναι άδικο και ανορθολογικό αυτό που συνέβη»
08.01.26 , 15:11 Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
08.01.26 , 14:54 Πώς να κάνεις το παιδί σου έναν δυστυχισμένο ενήλικα
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου
Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο στην Κορινθία - Νεκρά δύο νέα παιδιά
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε ένα από τα... οικογενειακή insta stories της Αλεξάνδρας Νίκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο ο γιος τους έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ο τραγουδιστής κι η σύζυγός του ζουν όμορφες και ξεχωριστές στιγμές με τον μικρό Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με τον ενός έτους γιο της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε την αγαπημένη της μητέρα, η οποία είναι το στήριγμά της, με τον μικρό της πρίγκιπα να περπατούν χέρι χέρι. 

Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντας γιαγιά κι εγγονό ως... besties!

Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

«Είμαι σίγουρα μια μαμά-κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει "γκολ!", να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Νίκα: H μητέρα & ο αδελφός της στην Α' προβολή της συναυλίας του Κ. Αργυρού

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κι αυτός ήταν ο λόγος που θέλησαν να κρατήσουν τον γάμο τους, τον περασμένο Ιούλιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top