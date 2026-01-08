Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της

Η ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο ο γιος τους έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ο τραγουδιστής κι η σύζυγός του ζουν όμορφες και ξεχωριστές στιγμές με τον μικρό Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα απόλαυσε μια χαλαρή βόλτα με τον ενός έτους γιο της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε την αγαπημένη της μητέρα, η οποία είναι το στήριγμά της, με τον μικρό της πρίγκιπα να περπατούν χέρι χέρι.

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντας γιαγιά κι εγγονό ως... besties!

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα /Φωτογραφία Instagram

«Είμαι σίγουρα μια μαμά-κουκουβάγια, ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει "γκολ!", να μιλάει όπως τα Minions, να ξεκαρδίζεται με το παραμικρό. Να κρατάει την κουβερτούλα του και να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανάμεσα στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Αργυρό και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κι η Αλεξάνδρα Νίκα προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους κι αυτός ήταν ο λόγος που θέλησαν να κρατήσουν τον γάμο τους, τον περασμένο Ιούλιο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.