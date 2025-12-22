Νίκα: H μητέρα & ο αδελφός της στην Α' προβολή της συναυλίας του Κ. Αργυρού

Στο θέατρο Παλλάς προβλήθηκε για πρώτη φορά η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου κι εκτός από τη δική του οικογένεια, τους γονείς και το αδελφό του, εκεί ήταν και η οικογένεια της συζύγου του, Αλεξάνδρας Νίκα.

Η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα και ο αδελφός της Παναγιώτης Νίκας βρέθηκαν στο πλευρό της Αλεξάνδρας, σε αυτή τη σημαντική στιγμή του συζύγου της.

Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζεύγος Αργυρός– Νίκα βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, ενώ δε μας είχαν συνηθίσει σε κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα παραβρέθηκαν σε event μόδας, στο οποίο η Αλεξάνδρα Νίκα παρουσίασε τη συλλογή με pyjamas για όλη την οικογένεια, σε συνεργασία με τη Celia Kritharioti.

Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο event βρέθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και η οικογένεια της Αλεξάνδρας: η μητέρα και τα αδέλφια της, Νταίζη και Παναγιώτης. Είναι από τις σπάνιες φορές, μάλιστα που είδαμε τον γιο της οικογένειας Νίκα, ο οποίος ζει στην Αμερική. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε πλάι στην εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, τη Φαίδρα, με την οποία είναι ζευγάρι.

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας- Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Από όταν η Αλεξάνδρα Νίκα επέστρεψε στην Ελλάδα από το Λος Άντζελες όπου σπούδαζε κι εργαζόταν, η μητέρα της βρίσκεται πάντα στο πλευρό της. Δεν είναι λίγες οι φορές που τις έχουμε δει μαζί σε συναυλίες και events του τραγουδιστή, όταν η Αλεξάνδρα ήταν ακόμη έγκυος.

Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα: Οι φορές που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μαμά και κόρη μαζί

Αλεξάνδρα Νίκα- Μιράντα Πατέρα στην παρουσίαση συλλογής με pyjamas, τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μιράντα Πατέρα με την Αλεξάνδρα Νίκα λίγο πριν φέρει στον κόσμο τον γιο της σε συναυλία του Αργυρού στο Ηρώδειο, τον Οκτώβριο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μιράντα Πατέρα- Αλεξάνδρα Νίκα στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Κατράκειο, τον Ιούλιου του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μιράντα Πατέρα και ο Γιώργος Νίκας απέκτησαν τρία παιδιά από τον γάμο τους: την Αλεξάνδρα, την Νταίζη και τον Παναγιώτη. Αργότερα χώρισαν. Πριν από περίπου έναν χρόνο, έγινε γνωστό ότι η Μιράντα Πατέρα και ο Γιώργος Μανίκας είναι ζευγάρι.

Υπήρξαν κάποια στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν που έδειχναν ότι υπάρχει ειδύλλιο μεταξύ τους, με δημοσιογραφικές πηγές να επιβεβαιώνουν τη σχέση.

Ωστόσο, οι δυο τους ουδέποτε διέψευσαν ή επιβεβαίωσαν κάτι. Την τελευταία φορά που τους είδαμε να κυκλοφορούν μαζί ήταν σε εμπορικό κέντρο, τον Ιανουάριο του 2025.