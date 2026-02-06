Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια

Στα γαλλικά Grammy θα τιμηθεί η μεγάλη Ελληνίδα Νάνα Μούσχουρη για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Η Νάνα Μούσχουρη έχει τραγουδήσει δεκάδες φορές στο Olympia Music Hall στο Παρίσι! /Φωτογραφία AP Images

Τα Victoires de la Musique αποτελούν τον σημαντικότερο μουσικό θεσμό της Γαλλίας, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια θα λάβει λοιπόν το τιμητικό Victoire d’honneur στη μεγάλη βραδιά που θα γίνει στο La Seine Musicale.

Tο εν λόγω τιμητικό βραβείο έχουν λάβει μύθοι και τεράστια ονόματα της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας όπως ο Charles Aznavour, ο Serge Gainsbourg, ο Johnny Hallyday, ο David Guetta,η Jane Birkin, ο Salvatore Adamo κ.ά..

Η Νάνα Μούσχουρη σε συναυλία στη Νέα Υόρκη το 1979 /Φωτογραφία AP Images

«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», έχει αναφέρει η Νάνα Μούσχουρη. Η εμβληματική ερμηνεύτρια έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νανά Μούσχουρη μετρά 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 και πλέον εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων.

Η φωνή της διέσχισε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές διεθνείς προσωπικότητες.

H ανάρτηση του Les Victoires de la Musique

Η Νάνα Μούσχουρη επέβαλε κάτι επαναστατικό για την εποχή της: τα μαύρα κοκάλινα γυαλιά της. Παρά τις πιέσεις των δισκογραφικών εταιριών να τα βγάλει, εκείνη τα κράτησε, κάνοντάς τα σήμα κατατεθέν της και σύμβολο αυθεντικότητας.