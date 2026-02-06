Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια

Εχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους ανά τον κόσμο

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Η Νάνα Μούσχουρη τραγουδάει το Ειρήνη στο BBC το 1968
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα γαλλικά Grammy θα τιμηθεί η μεγάλη Ελληνίδα Νάνα Μούσχουρη για την προσφορά της στο γαλλικό τραγούδι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Η Νάνα Μούσχουρη έχει τραγουδήσει δεκάδες φορές στο Olympia Music Hall στο Παρίσι!

Η Νάνα Μούσχουρη έχει τραγουδήσει δεκάδες φορές στο Olympia Music Hall στο Παρίσι! /Φωτογραφία AP Images

Τα Victoires de la Musique αποτελούν τον σημαντικότερο μουσικό θεσμό της Γαλλίας, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια θα λάβει λοιπόν το τιμητικό Victoire d’honneur στη μεγάλη βραδιά που θα γίνει στο La Seine Musicale.

Νάνα Μούσχουρη: Ετοιμάζεται να αφήσει το τραγούδι - Η ανακοίνωσή της

Tο εν λόγω τιμητικό  βραβείο έχουν λάβει μύθοι και τεράστια ονόματα της γαλλικής μουσικής βιομηχανίας  όπως ο Charles Aznavour, ο Serge Gainsbourg,  ο Johnny Hallyday, ο David Guetta,η  Jane Birkin, ο Salvatore Adamo κ.ά..

Η Νάνα Μούσχουρη σε συναυλία στη Νέα Υόρκη το 1979

Η Νάνα Μούσχουρη σε συναυλία στη Νέα Υόρκη το 1979 /Φωτογραφία AP Images

«Η μουσική ήταν ο πρώτος μου έρωτας, είναι και θα παραμείνει ο τελευταίος», έχει αναφέρει η Νάνα Μούσχουρη. Η εμβληματική ερμηνεύτρια έκανε τη μουσική μια παγκόσμια γλώσσα. Από την Κρήτη σε ολόκληρο τον κόσμο, η Νανά Μούσχουρη μετρά 60 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 1.600 τραγούδια σε 21 γλώσσες, 300 και πλέον εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. 

Νάνα Μούσχουρη: Χάκερς «πέθαναν» τη σπουδαία ερμηνεύτρια

Η φωνή της διέσχισε σύνορα, πολιτισμούς και γενιές, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης, ελευθερίας και ανθρωπιάς, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές διεθνείς προσωπικότητες.

H ανάρτηση του Les Victoires de la Musique

Η Νάνα Μούσχουρη επέβαλε κάτι επαναστατικό για την εποχή της: τα μαύρα κοκάλινα γυαλιά της. Παρά τις πιέσεις των δισκογραφικών εταιριών να τα βγάλει, εκείνη τα κράτησε, κάνοντάς τα σήμα κατατεθέν της και σύμβολο αυθεντικότητας.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
 |
GRAMMY
 |
VICTOIRES DE LA MUSIQUE
