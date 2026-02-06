Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη

H υπέροχη τούρτα με τα πετράδια

Τα γενέθλιά της είχε χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τα γιόρτασε με ένα ένα μεγάλο πάρτι! Η πανέμορφη παρουσιάστρια - μοντέλο γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημερα, πλάι σε καλούς φίλους και συνεργάτες. Φυσικά, από το πλευρό της, δε θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της και σύντομα, σύζυγός της, Γιάννης Καραβασάνης.

Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της και τη γέμισαν με αγάπη και ευχές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη βραδιά.

«Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, ΠΑΡΑ πολύ για τις ευχές σας! Λένε πως οι ευχές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που μας βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από τα δικά τους μάτια. Και τα δικά σας είναι τόσο όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά, αιώνια ευγνωμοσύνη. Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και ανταποδίδω», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τα γενέθλιά της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο wine bar ήταν φυσικά και συνεργάτες της από το GNTM, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Λάκης Γαβαλάς.

Η Ηλιάνα έσβησε 38 κεράκια επάνω σε μία υπέροχη τούρτα στολισμένη με πετράδια. Στιλάτη όπως πάντα, με ένα ριγέ φόρεμα σε μπλε χρώμα, η παρουσιάστρια έκλεψε τα βλέμματα!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο Θεός ή η μοίρα μας έφερε κοντά με τον Γιάννη»

Δες παρακάτω φωτογραφίες από το πάρτι της Ηλιάνας Παπαγεωργίου:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο Θεός ή η μοίρα μας έφερε κοντά με τον Γιάννη»

«Όταν σκέφτομαι πώς έχει έρθει η ζωή σήμερα, από τα πράγματα που είμαι περήφανη και χαρούμενη είναι ο Γιάννης. Είμαι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει ξαναγίνει. Περνάμε τόσο καλύτερα οι δυο μας, είχα ανάγκη αυτή τη συνθήκη στη ζωή μου. Ο Θεός ή η μοίρα το έφερε και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, βρεθήκαμε μαγικά. Έτρεξα γρηγορότερα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, στο εξωτερικό ο Γιάννης με βοηθήσε να έχω κέντρο», είχε πει πρόσφατα σε συνέντευξή της στη Ζήνα Κουτσελίνη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της. Γιάννη.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου - Γιάννης Καραβασάνης: Full in love στη Μύκονο (Νίκος Ζότος / NDP Photo Agency)
 

 

Όσον αφορά στον γάμο τους που προγραμματίζεται η ίδια είχε αναφέρει: «Δεν έχουμε ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρουμε τι και πώς και πότε το θέλουμε, ξέρουμε ότι το θέλουμε. Είναι και ο Γιάννης πολύ πιεσμένος με τη δουλειά».

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
