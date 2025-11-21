Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Η παρουσιάστρια άνοιξε τα χαρτιά της στη Ζήνα Κουτσελίνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 15:33 Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
21.11.25 , 15:19 Βουτιά αγάπης στo GNTM: «Νιόπαντρα» ζευγάρια στην… πισίνα!
21.11.25 , 15:07 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε ο υπαρχηγός για να κάνω giveaways»
21.11.25 , 15:03 Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
21.11.25 , 15:00 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα
21.11.25 , 14:52 Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού
21.11.25 , 14:50 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!
21.11.25 , 14:48 Άση Μπήλιου: Η παντοκρατορία των ζωδίων του νερού & η επίδραση
21.11.25 , 14:46 Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
21.11.25 , 14:34 Ροντινέι: Με τη σύζυγό του στον Κωνσταντίνο Αργυρό
21.11.25 , 14:02 Λαμπερή εμφάνιση: Το εντυπωσιακό catwalk της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
21.11.25 , 13:52 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος
21.11.25 , 13:32 Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια
21.11.25 , 13:22 Κώστας, Μάνος και Ινώ ανυπομονούν για την πρεμιέρα του Traction!
21.11.25 , 12:48 Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα για τον 6χρονο
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε ο υπαρχηγός για να κάνω giveaways»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα
Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Ζήνα Κουτσελίνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ειλικρίνεια κι εξομολογητική διάθεση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συζήτησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη το μεσημέρι της Παρασκευής στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Στην αρχή, το μοντέλο και παρουσιάστρια που απολαμβάνουμε στοGNTM 2025, αναφέρθηκε στη σύνδεση που έχει με τον Βόλο, παρότι η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Από εκεί είναι η καταγωγή του συντρόφου της, Γιάννη Καραβασάνη. Στη συνέχεια αποκάλυψε στη Ζήνα το πώς βρέθηκε στον χώρο του μόντελινγκ από μικρή ηλικία, αλλά και πώς το 2018 βρέθηκε στην κριτική επιτροπη του GNTM

Λαμπερή εμφάνιση: Το εντυπωσιακό catwalk της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Για το GNTM 2025 είπε ότι έχει ξεχωρίσει πολλούς από τους διαγωνιζόμενους, ενώ αρκετές φορές «ζηλεύει» τις φωτογραφικές δοκιμασίες. Όταν η Ζήνα τη ρώτησε για το ποιον από τους κριτές θα επέλεγε για κουμπάρο, εκείνη απάντησε: «Τη Ζεν την έχω σίγουρα στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος που θα διάλεγα για αυτήν τη θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί διαλέγει κι ο Γιάννης... με όλους μπορώ να "κουμπώσω" κάτι. Ας κρατήσουμε τη Ζενεβιέβ γιατί είναι και φίλη μου ούτως ή άλλως κι είμαστε πολύ κοντά». Σε ποιον θα έλεγε τα μυστικά της; Στον Άγγελο Μπράτη! 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιον παίκτη του GNTM έχει ξεχωρίσει;

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

«Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά και την αφέλεια κι όλη αυτή, ξέρεις, την ελευθερία και την εμπιστοσύνη. Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον» τόνισε μιλώντας για τα μυστικά της που ποια δύσκολα μοιράζεται και τους ανθρώπους που πλέον δεν εμπιστεύεται. Τότε η Ζήνα τη ρώτησε για τη σχέση της σήμερα με την Έλενα Χριστοπούλου. «Υπάρχει μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται κι αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο», απάντησε εκείνη. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον μελλοντικό της σύζυγο, Γιάννη Καραβασάνη. Ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε ότι στο σπίτι τους εκείνος είναι που μαγειρεύει. «Όταν σκέφτομαι πώς έχει έρθει η ζωή σήμερα, από τα πράγματα που είμαι περήφανη και χαρούμενη είναι ο Γιάννης. Είμαι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει ξαναγίνει. Περνάμε τόσο καλύτερα οι δυο μας, είχα ανάγκη αυτή τη συνθήκη στη ζωή μου. Ο Θεός ή η μοίρα το έφερε και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, βρεθήκαμε μαγικά. Έτρεξα γρηγορότερα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, στο εξωτερικό ο Γιάννης με βοηθήσε να έχω κέντρο», είπε.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε»

Όπως τόνισε ότι και οι δύο ωρίμασαν όσο ήταν χωρισμένοι, ώστε να ξέρουν τι θέλουν πλέον στη ζωή τους. Ο γάμος δεν έχει ημερομηνία ούτε σχέδιο, αλλά γνωρίζουν ότι τον θέλουν. «Δεν έχουμε ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρουμε τι και πώς και πότε το θέλουμε, ξέρουμε ότι το θέλουμε. Είναι και ο Γιάννης πολύ πιεσμένος με τη δουλειά. Ξέρω να μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύει ο Γιάννης», είπε με χιούμορ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έστειλε και το δικό της μήνυμα στα νέα παιδιά, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους όσο μεγάλα κι αν είναι.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
GNTM
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top