Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!

Με ειλικρίνεια κι εξομολογητική διάθεση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συζήτησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη το μεσημέρι της Παρασκευής στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα.

Στην αρχή, το μοντέλο και παρουσιάστρια που απολαμβάνουμε στοGNTM 2025, αναφέρθηκε στη σύνδεση που έχει με τον Βόλο, παρότι η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Από εκεί είναι η καταγωγή του συντρόφου της, Γιάννη Καραβασάνη. Στη συνέχεια αποκάλυψε στη Ζήνα το πώς βρέθηκε στον χώρο του μόντελινγκ από μικρή ηλικία, αλλά και πώς το 2018 βρέθηκε στην κριτική επιτροπη του GNTM.

Για το GNTM 2025 είπε ότι έχει ξεχωρίσει πολλούς από τους διαγωνιζόμενους, ενώ αρκετές φορές «ζηλεύει» τις φωτογραφικές δοκιμασίες. Όταν η Ζήνα τη ρώτησε για το ποιον από τους κριτές θα επέλεγε για κουμπάρο, εκείνη απάντησε: «Τη Ζεν την έχω σίγουρα στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος που θα διάλεγα για αυτήν τη θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί διαλέγει κι ο Γιάννης... με όλους μπορώ να "κουμπώσω" κάτι. Ας κρατήσουμε τη Ζενεβιέβ γιατί είναι και φίλη μου ούτως ή άλλως κι είμαστε πολύ κοντά». Σε ποιον θα έλεγε τα μυστικά της; Στον Άγγελο Μπράτη!

«Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά και την αφέλεια κι όλη αυτή, ξέρεις, την ελευθερία και την εμπιστοσύνη. Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον» τόνισε μιλώντας για τα μυστικά της που ποια δύσκολα μοιράζεται και τους ανθρώπους που πλέον δεν εμπιστεύεται. Τότε η Ζήνα τη ρώτησε για τη σχέση της σήμερα με την Έλενα Χριστοπούλου. «Υπάρχει μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται κι αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο», απάντησε εκείνη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον μελλοντικό της σύζυγο, Γιάννη Καραβασάνη. Ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε ότι στο σπίτι τους εκείνος είναι που μαγειρεύει. «Όταν σκέφτομαι πώς έχει έρθει η ζωή σήμερα, από τα πράγματα που είμαι περήφανη και χαρούμενη είναι ο Γιάννης. Είμαι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει ξαναγίνει. Περνάμε τόσο καλύτερα οι δυο μας, είχα ανάγκη αυτή τη συνθήκη στη ζωή μου. Ο Θεός ή η μοίρα το έφερε και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, βρεθήκαμε μαγικά. Έτρεξα γρηγορότερα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, στο εξωτερικό ο Γιάννης με βοηθήσε να έχω κέντρο», είπε.

Όπως τόνισε ότι και οι δύο ωρίμασαν όσο ήταν χωρισμένοι, ώστε να ξέρουν τι θέλουν πλέον στη ζωή τους. Ο γάμος δεν έχει ημερομηνία ούτε σχέδιο, αλλά γνωρίζουν ότι τον θέλουν. «Δεν έχουμε ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρουμε τι και πώς και πότε το θέλουμε, ξέρουμε ότι το θέλουμε. Είναι και ο Γιάννης πολύ πιεσμένος με τη δουλειά. Ξέρω να μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύει ο Γιάννης», είπε με χιούμορ.

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έστειλε και το δικό της μήνυμα στα νέα παιδιά, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους όσο μεγάλα κι αν είναι.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα