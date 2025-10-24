Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασαν!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα είπε για τις προετοιμασίες του γάμου της, τον Γιάννη Καραβασάνη και το δαχτυλίδι των αρραβώνων της/ βίντεο Happy Day
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά σε… mood ταξιδιών! Λίγες μόνο ημέρες μετά την απόδρασή της στο Παρίσι, η παρουσιάστρια ετοίμασε ξανά βαλίτσες, αυτή τη φορά με προορισμό το Μιλάνο, την καρδιά της ιταλικής μόδας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Ηλιάνα πέταξε για Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της αδελφή, Μαριλένα Παπαγεωργίου. Οι δυο τους έχουν εξαιρετικά στενή σχέση, παρά την απόσταση, καθώς η Μαριλένα ζει μόνιμα στη Μύκονο με την οικογένειά της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Το ταξίδι αυτό, λοιπόν, αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για τις αδελφές να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από υποχρεώσεις και ρυθμούς καθημερινότητας.

Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η Ηλιάνα δείχνει πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Μιλάνο με την αδελφή της

Με casual αλλά κομψές εμφανίσεις, απολαμβάνει τις βόλτες στους κομψούς δρόμους του Μιλάνου, τα καφέ και τα μικρά fashion spots που αγαπά. Οι followers της ενθουσιάστηκαν με τις εικόνες από το ταξίδι, σχολιάζοντας πόσο όμορφα περνούν οι δύο αδελφές μαζί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ηλιάνα επιλέγει την Ιταλία για μικρή απόδραση — όπως έχει δηλώσει και η ίδια, το Μιλάνο την εμπνέει τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Εκεί συνδυάζει τη χαλάρωση με τις επαφές της στον χώρο της μόδας, αφού παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά πρόσωπα του modeling διεθνώς.

Η ίδια, άλλωστε, έχει τονίσει πολλές φορές πως, όσο κι αν αγαπά τη δουλειά της, δίνει τεράστια σημασία στην οικογένεια. «Με την αδελφή μου είμαστε ψυχές δεμένες. Ό,τι και να κάνουμε, θέλω πάντα να τη βλέπω και να περνάμε χρόνο μαζί», έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Ένα ακόμα ταξίδι λοιπόν γεμάτο λάμψη, χαμόγελα και sister vibes για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που αποδεικνύει πως η ομορφιά και η ζεστασιά της δεν περιορίζονται μόνο μπροστά στις κάμερες.
 

@iliana.papageorgiou Another one ✈️ #travel ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
