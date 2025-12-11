Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!

H θεατρική παράσταση «MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir», μια από τις δημοφιλέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων, ζωντανεύει στη σκηνή του ανανεωμένου Θεάτρου ΦΙΛΙΠ από 21 Δεκεμβρίου, για να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά.

Η παράσταση που βραβεύτηκε στην Ισπανία από τους θεατές ως το καλύτερο θεατρικό γεγονός (Broadway World Spain Award for Best Theatrical Event) μετά τις sold out παραστάσεις της σε όλη την Ελλάδα έρχεται στο Θέατρο ΦΙΛΙΠ.

Η Ladybug, ο Cat Noir, η Chloé, ο Hawk Moth, η Tikki, o Plagg και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές έρχονται για να σας συναντήσουν.

Οι θεατές θα συναντήσουν εντυπωσιακά ειδικά εφέ, επιβλητικά σκηνικά, πραγματικές πτήσεις από πάνω τους, καταιγιστικές σκηνές που κόβουν την ανάσα και φαντασμαγορικό light show.

Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια. Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Εμβληματικές σκηνές από την τηλεοπτική σειρά αναδημιουργούνται με απόλυτη πιστότητα, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές τους.

Η παράσταση μεταφέρει τους θεατές στο μαγευτικό Παρίσι, όπου η έφηβη Μαρινέτ μεταμορφώνεται στη θρυλική Ladybug, στο πλευρό του μυστηριώδους Cat Noir.

Η Μαρινέτ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλια της μα το Παρίσι κινδυνεύει ξανά από τις δυνάμεις του κακού.

Χάρη στις σκοτεινές δυνάμεις του Hawk Moth o κόσμος μας χάνει τα χρώματα του. Η Μαρινέτ και ο Άντριεν πρέπει να αναζητήσουν τον ήρωα μέσα τους, να ξεπεράσουν κάθε φόβο και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα Miraculous θα είναι ο οδηγός τους στη μεγαλύτερη μάχη για να σώσουν όλους εκείνους που αγαπούν.

«MIRACULOUS:Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς

Διασκευή κειμένου: Κέλλυ Πιλαλίδου & Παναγιώτης Κουντουράς

Μετάφραση: Κέλλυ Πιλαλίδου

Σκηνογραφία: Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Αννέτα Ιμπρισίμη

Ενδυματολογία: Μαρία Καβαλιώτη

Χορογραφίες: Ιωάννα Μήτσικα

Κατασκευή Kwamis: Άννα Wasiak

Σχεδιασμός Φωτισμών: Τρύφωνας Κεχαγιάς

Sound Design & Visuals, Στίχοι Τραγουδιών: Παναγιώτης Κουντουράς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Προδρόμου

Ενορχηστρώσεις underscore, Μουσική Διδασκαλία: Χρήστος Γκουγκούμας

Διδασκαλία Ακροβατικών Μαχών: Αγγελική Δεληγιάννη

Τεχνικά Εφέ / Rigger: Αλέξανδρος Παπαϊωακείμ

Κατασκευή Σκηνικών: Kolossaion Productions

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Δημήτρης Δανάμπασης, Αγγελική Δεληγιάννη, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Λάγγη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Λούνα Παπαγεωργίου, Νίκος Χρηστίδης.